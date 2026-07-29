Gobierno niega control con registro de líneas telefónicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum denunció que hay una pauta de desinformación que acusa al Gobierno de querer controlar a la población, lo que ha perjudicado el registro de líneas telefónicas en México, pues menos de la mitad han sido vinculadas ante las compañías.

Recordó que el objetivo de esta medida fue bajo consideraciones de seguridad, para que en caso de que se identifique la comisión de algún delito vinculado a un número, como la extorsión, se pueda recurrir a la compañía para que brinde la información y se identifique a los responsables.

El Dato: Las fechas para registrar el número varían según la terminación; van desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre.

“Se vendían los chips de teléfono sin ningún registro. Y, como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo es el de la extorsión telefónica o delitos que se cometen utilizando los chips. Y para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, resulta muy importante la información que se tenga del teléfono. Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia”, dijo.

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Además, aseguro que, desde ciertos grupos, se han difundido acusaciones sobre un presunto control de la población con esta medida por parte del Gobierno federal a través de las líneas telefónicas, lo cual negó, ya que recordó que la información recopilada queda bajo resguardo de las compañías.

“Es importante porque ha habido desinformación o mala… querer decir que ‘el Gobierno quiere tener el control de todas las personas’. Esto es falso. El objetivo es disminuir los delitos, al máximo, que se cometen a través del teléfono. El Gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía”, explicó.

Enfatizó que las autoridades únicamente pueden tener acceso a tales datos en caso de que se investigue un delito.

“Y las áreas de inteligencia de las secretarías estatales, o de las fiscalías estatales, o de la Fiscalía General de la República, o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pueden solicitar a la telefónica mayor información en caso de un delito. Entonces, ése es el objetivo: cuidarnos entre todos. Y si se va a recargar el teléfono, pues sencillamente tienen que hacer el procedimiento de registro del número para poder seguirlo usando”, comentó.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, comentó que, hasta ahora, ya suman 68 millones de líneas registradas con el nombre y la CURP de su propietario.

La cifra no representa ni 50 por ciento de las 144 millones 585 mil 131 líneas de telefonía celular activas que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó en su registro al cierre del primer trimestre de 2026.

El funcionario recordó que todas aquellas líneas bajo un plan de datos quedaron registradas automáticamente, porque desde que adquirieron el servicio se proporciona esta información, por lo que las que aún no se encuentran vinculadas se debe principalmente a que corresponden a planes prepago. De éstas, estimó que alrededor de 40 millones ya cumplieron con su vinculación.

Reiteró que el registro de estos datos únicamente se hace ante las empresas de servicios telefónicos, mas no para el Gobierno federal.