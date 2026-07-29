Defiende su sistema la operadora del examen

La empresa que operó la plataforma del examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca ser parte de la revisión iniciada por la máxima casa de estudios.

Territorium Life solicitó una audiencia ante la comisión técnica encargada de la investigación, a fin de defender el desempeño técnico del sistema que implementó y pidió que sus registros formen parte del análisis sobre las irregularidades que frenaron las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura en la UNAM.

El Dato: Morena dijo que espera que la UNAM resuelva a la brevedad las irregularidades en su proceso de admisión para dar certeza a los aspirantes y defendió su autonomía.

Esta solicitud quedó contenida en una carta dirigida a Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026. El documento lleva las firmas de Carlos Guillermo Elizondo Ancer, director general de Territorium Life, y Gerardo de Jesús Sáenz González, responsable del área tecnológica.

“Nos dirigimos a usted con un genuino interés de colaborar con la comisión técnica que dignamente preside, aportando la información, experiencia y elementos técnicos que puedan resultar útiles para la formulación de recomendaciones relacionadas con el proceso de ingreso a la licenciatura 2026 de la UNAM”, expresó.

De acuerdo con la empresa, la herramienta atendió a más de 10 mil aspirantes por turno y cumplió con funciones de identificación, vigilancia, registro de actividad y detección de conductas atípicas.

Sus representantes afirmaron que todavía no comparecen ante el órgano universitario ni han entregado la información sobre cada aplicación.

El planteamiento también separa la seguridad tecnológica de la integridad académica del examen. La primera comprende la autenticación de usuarios, la disponibilidad del servicio y el seguimiento de las sesiones. La segunda incluye el diseño de versiones equivalentes, la distribución aleatoria de preguntas, el control del banco de reactivos y la exposición del contenido entre horarios y fechas.

Según Territorium, una plataforma puede cumplir con los parámetros previstos y resultar insuficiente cuando las mismas preguntas aparecen en varios turnos o conservan secuencias similares. Con esa postura, la compañía desplaza parte de la revisión hacia la elaboración y administración de la prueba, tareas que no recaen exclusivamente en el proveedor.

“Nuestro interés es contribuir a que las recomendaciones que emita la comisión permitan fortalecer a la universidad, proteger la confianza de los aspirantes, y que se realicen procesos de ingreso más seguros, equitativos y sólidos” sostuvo.

Documentos públicos han establecido que Territorium Life cuenta con un acuerdo de hasta 101 millones 757 mil 810 pesos para prestar durante 2026 servicios de aplicación y supervisión automatizada de exámenes en distintos niveles y modalidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hasta ahora, la UNAM no ha atribuido una responsabilidad definitiva a la firma. La comisión recibió un informe preparado por áreas universitarias, solicitó elementos adicionales y mantiene abierta la revisión de los resultados, los registros técnicos y las circunstancias que pudieron incidir en el desempeño de los participantes.

A partir de la instrucción del rector Leonardo Lomelí, el grupo puede requerir documentos y convocar a funcionarios relacionados con el concurso.

La Universidad anunció que el órgano presentará recomendaciones, aunque el deslinde de responsabilidades podría continuar después de esa resolución.

Mientras avanza el análisis de la información, las inscripciones de primer ingreso permanecen suspendidas. La medida no afecta a quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentado, reservado para estudiantes de planteles universitarios que cumplen con los requisitos académicos.

Comisión, próxima a emitir su resolución sobre ingreso

| Por Yulia Bonilla |

Esta semana emitirá sus recomendaciones la Comisión Técnica conformada para revisar el proceso de admisión a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que fueran cuestionados los resultados atípicamente elevados registrados en el examen en línea.

En un comunicado suscrito por el presidente de la comisión técnica, Eduardo Bárzana García, sostuvo que se inició de inmediato la valoración de los informes que se proporcionaron al equipo, el cual solicitó información adicional a las instancias involucradas, por considerar que hay más evidencias que se consideran relevantes para su análisis.

89.3 por ciento de aspirantes no fueron aceptados

El académico aclaró que se propondrán opciones para futuros procesos de admisión y ahondarán en la averiguación de lo que ocurrió en el examen de este año, a fin de que se le brinde a la UNAM la información que resulte útil para el deslinde de responsabilidades.

“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, remarcó.

La instancia de revisión fue constituido el lunes por el rector Leonardo Lomelí. ı Foto: Especial

Este lunes, el rector Leonardo Lomelí instaló la comisión técnica que revisa el procedimiento utilizado para el reciente examen de admisión a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.

El equipo fue conformado por 16 especialistas en múltiples disciplinas, como psicología educativa, biotecnología, física, actuaría y otras, con la finalidad de encontrar las causas que pudieron propiciar posibles fallas en la aplicación de la prueba de ingreso.

Durante la reunión, Leonardo Lomelí dio libertad a los integrantes de la comisión para que soliciten la información necesaria a las personas involucradas: “Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”.