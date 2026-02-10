CRT invita a participar en consulta pública para modificar mensaje de alerta en celulares

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) invitó a la población a participar en la consulta pública para actualizar el mensaje del Protocolo de Alerta Común que aparece en los teléfonos celulares en caso de emergencia.

El organismo informó que el pasado 29 de enero se aprobó someter a consulta la modificación de los lineamientos con el objetivo de cambiar la leyenda de “Alerta Presidencial”, que actualmente se encuentra predeterminada por los fabricantes en los sistemas operativos de los dispositivos.

#ComunicadoDePrensa

CRT invita a la población a participar en la #ConsultaPública para modificar el mensaje de alerta en celulares.



🔗 https://t.co/ozVomvt1M6



Consulta pública: https://t.co/KjoXBYfVcZ pic.twitter.com/NoUvNWwPQG — CRTGobMX (@CRTGobMX) February 10, 2026

La CRT señaló que la participación está abierta al público en general, así como a especialistas, concesionarios y fabricantes, quienes podrán enviar sus opiniones a través del portal oficial: https://portal.crt.gob.mx/

TE RECOMENDAMOS: Sin mención explícita de dos días de descanso Secretario del Trabajo defiende reforma de 40 horas semanales ante el Senado

El ejercicio concluirá el próximo 16 de febrero y de acuerdo con la Comisión, se prevé que a finales de febrero el Pleno cuente con los lineamientos definitivos que incluirán los nuevos mensajes de alerta, los cuales deberán reflejar su carácter preventivo, urgente y de protección civil ante situaciones de riesgo.

Finalmente, la CRT indicó que mantiene diálogo con las empresas fabricantes de teléfonos celulares para implementar los cambios en los sistemas operativos y homologar el mensaje de alerta, proceso que se estima podría quedar listo en abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL