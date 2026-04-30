Con acceso a teléfonos inteligentes, 8 de cada 10

EN EL PAÍS, 80.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre seis y 17 años tuvo acceso a un teléfono inteligente con Internet y redes sociales, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, una condición que, según expertos consultados, vulnera la salud mental de menores y los expone a varios tipos de violencia.

En entrevista, el pediatra Efraín González advirtió que la sobreexposición a dispositivos móviles, combinada con la falta de actividad física, podría influir en el aumento de la violencia infantil.

“Los smartphones y las redes sociales se han arraigado profundamente en la vida de los menores. Hoy vemos más casos de violencia entre ellos, lo que podría estar relacionado con el uso no regulado de estos aparatos”, señaló el experto.

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Explicó que, aunque el acceso a la información se ha facilitado, los algoritmos de inteligencia artificial también exponen a los menores a contenido inapropiado.

Más dependencia ı Foto: Especial

79 países acotan el uso de dispositivos móviles en escuelas

Un estudio internacional basado en datos del Global Mind Project, que analizó la salud mental de cerca de dos millones de personas en 163 países, concluyó que los menores de 13 años que poseen un smartphone tienen mayor riesgo de presentar afectaciones mentales en el futuro.

En su última medición, la ENDUTIH notó un incremento en el uso de Internet por parte de menores, el mayor salto se registró en niñas y niños de entre seis y 11 años, al pasar de 71.4 por ciento en 2023 a 79.7 por ciento en 2024. En adolescentes, pasaron de 92.4 por ciento en 2023 a 95.1 por ciento en 2024.

Al respecto, Hugo Alberto Yam, académico de psicología en la Universidad Iberoamericana, explicó que es necesario la regulación de redes sociales y uso de dispositivos en menores, ya que esto ha generado un problema de violencia en Internet y “va más allá del consumo de historias delictivas: comienza cuando ese interés se desliza hacia la glorificación del agresor”.