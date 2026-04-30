FGE cierra filas con su vicefiscal y pide pruebas

LA FISCALÍA GENERAL del Estado (FGE) de Sinaloa salió en defensa del vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, tras los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El organismo exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al recalcar que ninguna acusación tiene validez jurídica sin una resolución emitida por autoridad competente.

En su posicionamiento, la institución subrayó que todo requerimiento internacional debe ajustarse al marco jurídico mexicano, que incluye la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes. Añadió que, en el ámbito interno, cualquier solicitud vinculada con estos señalamientos se atenderá conforme a lo establecido por la normativa aplicable.

La FGE también remarcó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la viabilidad jurídica de eventuales solicitudes, con base en pruebas verificables. Añadió que en México prevalece el principio de presunción de inocencia y subrayó que ninguna persona puede considerarse culpable sin una resolución emitida por la autoridad competente.

5 años en el cargo de vicefiscal tiene Dámaso Castro

El posicionamiento surgió después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra Castro Saavedra, quien ocupa el cargo desde octubre de 2021. El expediente lo señala por presunta conspiración para introducir narcóticos a territorio estadounidense, además de posesión de armamento de uso exclusivo, incluidas ametralladoras y explosivos.

Autoridades estadounidenses atribuyen al funcionario pagos mensuales cercanos a 11 mil dólares por parte de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de protección e información sobre operativos. De acreditarse los cargos, el vicefiscal enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.