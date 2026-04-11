Estos son los números que no deben registrarse ante la CRT en 2026 ¿Tu celular está exento?

Revisa si tu número está exento del registro

No te quedes fuera

Este 2026, México marca un hito en seguridad digital con el nuevo Padrón de Telefonía Nacional. Bajo el mandato de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), se vincula cada línea activa con la identidad real del usuario mediante la CURP y datos biométricos, con el fin de combatir la extorsión.

Sin embargo, no todos los dispositivos con chip deben cumplir con este trámite, existen excepciones basadas en la naturaleza técnica del equipo.

Las tarjetas SIM que no reciban llamadas, no son necesarias registrar ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué números NO necesitan registrarse?

Según los lineamientos de la CRT, quedan exceptuadas las tarjetas SIM que no pueden generar llamadas de voz ni SMS tradicionales. Los chips que no necesitan cumplir con el registro son los siguientes:

Líneas de solo datos: Chips exclusivos para conexión a internet, comunes en tablets, módems portátiles (hotspots) o eSIM internacionales.

Comunicación M2M (Machine to Machine): Dispositivos que conectan máquinas sin intervención humana, como GPS de vehículos o terminales de pago bancarias.

Internet de las Cosas (IoT): Dispositivos inteligentes como cámaras de seguridad, relojes inteligentes, refrigeradores conectados o sensores.

Registro obligatorio: Fechas y requisitos

Para los usuarios de teléfonos móviles convencionales con prepago o plan de renta, el proceso es indispensable para mantener el servicio activo

La fecha límite para realizar la vinculación es el 30 de junio de 2026. Es importante cumplir con este plazo, ya que a partir del 1 de julio, todas las líneas que no hayan sido registradas serán deshabilitadas, quedando restringidas únicamente para realizar llamadas a números de emergencia.

Para poder hacer el registro de tu línea telefónica, es indispensable que cuentes con los siguientes documentos e información:

INE o pasaporte

CURP

Número de celular de 10 dígitos (el que se desea registrar)

El trámite lo puedes realizar en centros de atención o en la app de tu proveedor.

¡No lo dejes al final!

Registra hoy tu línea celular. 🗓️



Ingresa a https://t.co/twVANhNp7i, localiza el nombre de tu compañía y regístrate pic.twitter.com/bkXAb8wgN7 — CRTGobMX (@CRTGobMX) April 11, 2026

Al vincular cada número a una identidad oficial, las autoridades pretenden que cada comunicación tenga un responsable legal, creando un sector de telecomunicaciones más confiable.

Guía rápida:

Celular con llamadas: SÍ se registra.

Tablet solo con internet: NO se registra.

GPS de auto: NO se registra.

Apple Watch con plan: NO se registra (categoría IoT).

Si tienes dudas sobre cuántas líneas están a tu nombre, consulta los portales oficiales de tu proveedor antes de que venza el plazo legal este verano.