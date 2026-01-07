¿Cuándo es la fecha límite para el registro de celulares en México?

En diciembre la CTR aprobó los lineamientos para que los celulares deban ser registrados de manera obligatoria en México, por lo que a partir del 9 de enero todas las líneas telefónicas deberán tener un titular.

El Pleno de la Comisión Reguladora de telecomunicaciones (CRT) aprobó de manera unánime los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles de México, por lo que este registro deberá hacerse por todos los usuarios.

A partir del 9 de enero todas las líneas telefónicas deberán contar con un titular, por lo que todos los números telefónicos que no estén asociados a una persona física o moral quedarán suspendidos.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro de celulares en 2026?

Las y los usuarios de las telefonías móviles deberán hacer el registro de sus números telefónicos antes del 29 de junio, ya que a partir del 30 de junio todos los números que no cuenten con un titular quedarán suspendidos.

Cada una de las compañías móviles será encargada de brindar la información necesaria para que los usuarios puedan vincular sus líneas telefónicas de manera adecuada.

Asimismo, son responsables de comunicar un Aviso de Privacidas en el que se establezcan los propósitos del tratamiento que tendrán sus datos personales en conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Cómo se puede registrar un celular en México?

Para poder realizar el registro de los números telefónicos móviles las y los usuarios deberán consultar el proceso con su proveedor de servicio de telefonía móvil, y este proceso puede hacerse tanto de manera presencial como de manera física.

Cada Proveedor de Telefonía Móvil deberá poner a disposición una Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles, y los usuarios deberán presentar ciertos requisitos para poder realizar este trámite.

Los requisitos para hacer la vinculación de un teléfono celular con un titular son los siguientes:

Identificación

Nombre o razón social

CURP o RFC

Número telefónico asociado

Los únicos dispositivos móviles que quedarán excentos de aplicar los lineamientos para identificación son los que no cuentan con capacidad de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet.

En caso de que se cuente con un número telefónico registrado a nombre de un titular y este no lo reconozca siempre se puede realizar un proceso de desvinculación, para el que se necesitan los mismos requisitos.

