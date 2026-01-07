A partir de este 9 de enero todas las personas que cuenten con una línea telefónica deben registrarla de manera obligatoria, y esta medida fue tomada para evitar el anonimato.

En diciembre la Comisión Reguladora de telecomunicaciones (CRT) aprobó los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que ahora todos los números de celular deben estar asociados a una persona física o moral.

Esta medida fue aprobada en unanimidad por el Pleno de la CTR, por lo que este proceso normativo deberá comenzar a ser aplicado por las operadoras de telefonía móvil en el país para todas las líneas telefónicas.

Todos los número telefónicos que no queden vinculados a una persona física o moral dejarán de funcionar, por lo que únicamente funcionarán para realizar llamadas de emergencia.

¿Por qué el registro de celulares en México es obligatorio?

Los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles funcionan como una medida regulatoria para que se mejoren las prácticas relacionadas con las telefonías celulares.

El regisro obligatorio de números celulares se realizará para poder eliminar el anonimato en las llamadas telefónicas y mensajes, ya que estos servicios en ocasiones se utiliza para cometer delitos como la extorsión.

Los únicos dispositivos que quedan excentos de aplicar los lineamientos para identificación son aquellos que no cuenten con capacidad de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet.

El registro es obligatorio para todos los usuarios que tengan un número de telefonía móvil en el país, y se tiene como fecha límite el 29 de junio del 2026 para realizar la vinculación, de lo contrario, las líneas telefónicas que no sean registradas serán suspendidas.

Una vez que los usuarios registren su información como titulares de la línea telefónica los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil deberán poner a disposición de las personas un Aviso de Privacidad.

En este Aviso de Privacidad se deben establecer los propósitos del tratamiento que tendrán los datos personales, mismos que estarán en conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Qué se requiere para registrar un celular en México?

Para poder realizar la Vinculación o Desvinculación de una línea telefónica se requieren los siguientes datos del titular de la cuenta:

Nombre o razón social;

CURP o RFC

Número telefónico asociado

Tipo de Identificación Oficial

Resultado y la fuente contra la que se realizó la Validación de Identidad, y

Folio único de la Vinculación y/o Desvinculación, que incluya fecha y hora.

La vinculación de los números telefónicos con un titular puede realizarse tanto de manera presencial en los centros de atención o en línea por medio de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles de cada Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil.

