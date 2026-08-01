Lineamientos pro audiencias no buscan censurar a medios

Por quinto día consecutivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la iniciativa de establecer lineamientos para que los medios de comunicación garanticen los derechos de las audiencias y sostuvo que este planteamiento no implica búsqueda de censura a quienes ejercen el periodismo.

Durante su conferencia matutina, sostuvo que el fin de estas nuevas medidas es procurar el derecho que la población debe de tener para acceder a la información.

“De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. Por eso no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información. Todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”, dijo.

La mandataria enfatizó en que la propuesta de establecer sanciones no es contra el contenido que difundan los medios, sino con no apegarse a medidas operativas, como sería el no contratar a un defensor de derechos de audiencias.

“Si no nombra al defensor de las audiencias, pues entonces puede ser que tenga una sanción. Pero no es sobre el contenido, las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro”, declaró.

Debido a la controversia que se abrió al respecto, la mandataria pidió a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, que entablara diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y quienes más tengan inquietudes sobre los lineamientos que, recordó, se encuentran bajo valoración pública, por lo que aún no son definitivos.

“Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon, que justamente están a consulta pública”, dijo.

Dichos lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones desde el viernes de la semana pasada. Este lunes, Presidencia informó que hay una consulta abierta hasta el 21 de agosto para que el sector y la población se pongan al tanto de las propuestas y opinen al respecto.

En la conferencia del jueves la mandataria comentó que estos lineamientos aún pueden ser modificados, aún cuando estos emanan de la reforma que se aprobó hace un año y que salió bajo el consenso del Congreso.

Entre los derechos contemplados se encuentra el difundir información veraz; que se distinga información y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas; diferenciar entre publicidad y contenido, por medio de menciones directas, así como garantizar el derecho de réplica.