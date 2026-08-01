Celebran diputados solución planteada

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

Legisladores de diversos partidos políticos respaldaron la decisión de la UNAM de repetir de manera presencial el examen de ingreso a la licenciatura correspondiente al proceso de admisión 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, calificó como una “solución adecuada” la decisión de reponer el examen de admisión para miles de aspirantes.

El Tip: En las pruebas realizadas entre 2021 y 2025 sólo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que para este 2026 16.3% alcanzó esos puntajes.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el legislador expresó su respaldo a la determinación anunciada por el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, y señaló que la medida permitirá reducir los efectos derivados de las irregularidades detectadas en el proceso de selección: “La educación superior es un derecho, no un privilegio, que debe garantizarse a los jóvenes de México”.

El legislador afirmó que, aunque la decisión no resuelve el problema de fondo, sí representa un paso importante para ofrecer certidumbre a quienes buscan continuar con su formación profesional. Recordó que la comisión técnica detectó resultados atípicos en las evaluaciones, por lo que recomendó la aplicación de un examen de control.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció al rector, Leonardo Lomelí, por aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, al considerar que la medida contribuirá a brindar mayor certeza a los aspirantes.

“Corresponde a la Cámara de Diputados respaldar a la universidad con un presupuesto suficiente que permita ampliar la matrícula y abrir más espacios para las y los jóvenes”, añadió la panista.

Daniel Chimal García, también diputado federal del PAN, celebró que la UNAM “a diferencia de lo que se vive en todo el país día con día, se reconozca el error y más que reconocerlo, sí lo enmende.

Añadió que no había otra posibilidad de resarcir la pifia, que no fuera con la repetición del examen: “Luego de que se evidenciaron muchos casos donde alumnos luego de tanto esfuerzo, habían conseguido puntajes que en otros años habría sido normal, pero por alguna razón se les atravesó la trampa o mejor dicho, alguien hizo trampa. Muchos jóvenes quedaron fuera, así que en hora buena para la Universidad que hoy reconoce y va por una nueva aplicación del examen”.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, comentó que ahora, los jóvenes que intentan regresar, se enfrentarán a una nueva presión para estar en la UNAM.

“Seguramente lo harán de nueva cuenta con el filtro que se requiere, México merece profesionistas de altura y no profesionistas de copia, como los que están hoy gobernando en la Cuarta Transformación. Es un paso para que el mismo Gobierno reconozca y adopte este ejemplo de reponer errores y mejorar lo que está mal o se está haciendo mal”, indicó.