Janecarlo Lozano repavimenta 2 km en Cuautepec, Gustavo A. Madero; mejora calles y movilidad

El titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó la entrega de la infraestructura vial terminada.

Miles de vecinos en Cuautepec, Gustavo A. Madero (GAM), ahora transitan por calles más seguras y fluidas. El alcalde Janecarlo Lozano entregó la repavimentación de dos kilómetros de las avenidas Adolfo López Mateos y Guadalupe Victoria, una obra que mejora significativamente la movilidad diaria en la zona.

Esta intervención, que abarcó 25 mil metros cuadrados, es parte del programa “La Calle es Nuestra”, enfocado en rescatar vialidades con años de deterioro. Con esta entrega, la administración de Lozano suma ya 46 calles renovadas en la alcaldía.

La mejora no solo beneficia a automovilistas, sino que también brinda mayor seguridad a peatones y ciclistas, facilitando sus traslados y reduciendo riesgos en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.

“Estamos recuperando las calles porque mejorar una vialidad significa mejorar la vida diaria de las familias,” afirmó Janecarlo Lozano. “Una calle en buenas condiciones permite llegar más rápido a casa, trasladarse con mayor seguridad y reducir riesgos para quienes caminan, conducen o utilizan bicicleta.”

El programa “La Calle es Nuestra” es una estrategia integral que contempla una inversión global de 300 millones de pesos mexicanos para la recuperación vial en la GAM. Solo en Cuautepec, se proyecta reencarpetar 80 mil metros cuadrados para 2026.

Un componente clave de esta estrategia es el combate directo a los baches. Entre 2025 y 2026, la alcaldía ha reparado 82 mil 102 baches en 179 colonias, cubriendo más de 582 mil metros cuadrados de vialidades con casi 110 mil toneladas de mezcla asfáltica.

Los trabajos han llegado a diversas colonias, incluyendo Nueva Atzacoalco, Guadalupe Insurgentes, Residencial Zacatenco, Casas Alemán, Santa Isabel Tola, Guadalupe Tepeyac, Acueducto de Guadalupe, Cuautepec Alto, Providencia y San Juan de Aragón, demostrando un alcance amplio en la demarcación.

El alcalde reiteró: “Nuestro compromiso es que ninguna colonia se quede fuera de esta transformación; por eso vamos a seguir trabajando hasta donde más se necesita.”

Para fortalecer la capacidad de respuesta y acelerar los trabajos, la alcaldía adquirió dos trenes completos de pavimentación, cinco bacheadoras y cinco camiones de volteo, lo que permite ampliar los frentes de trabajo y reducir los tiempos de atención a las demandas ciudadanas.

El programa “La Calle es Nuestra” inició en abril con la repavimentación de la avenida Gran Canal, en Casas Alemán, y desde entonces se ha extendido a distintos puntos de la alcaldía, priorizando las vialidades que requieren una renovación integral para beneficio de sus habitantes.

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JVR