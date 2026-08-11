Janecarlo Lozano gana otra vez: su grupo domina Copacos en GAM 

La estructura política del alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, volvió a mostrarse en las urnas vecinales. Por tercera ocasión consecutiva, su equipo obtuvo la Coordinación y las dos Secretarías de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria, tras conseguir el respaldo de más de 200 liderazgos ciudadanos durante la elección convocada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El resultado dejó sin margen de maniobra a la oposición, que no logró competir frente al bloque mayoritario que respalda al gobierno de Lozano.

De los 232 coordinadores vecinales que integran los Comités de Participación Comunitaria (Copacos) en Gustavo A. Madero, la mayoría dio su voto a la planilla identificada con el proyecto de la actual administración, consolidando el liderazgo político del alcalde en la demarcación.

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La jornada se desarrolló en el Auditorio Quetzalcóatl, donde los Coordinadores de Colonias, Pueblos y Unidades Habitacionales eligieron a la nueva Junta de Representación que encabezará los trabajos de los Copacos en toda la alcaldía.

La representación quedó conformada por Karina Gutiérrez Quiroz como Coordinadora; Carlos Armando Gara como Secretario Ejecutivo, y Martha Cepeda Hinojosa como Secretaria Técnica.

Al asumir el cargo, Karina Gutiérrez Quiroz aseguró que la nueva representación privilegiará el trabajo coordinado con la alcaldía para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

“Nuestra prioridad será mantener un diálogo permanente con los vecinos para impulsar soluciones que mejoren los servicios públicos y la calidad de vida en cada colonia. Existe la voluntad de construir acuerdos y trabajar de la mano con las autoridades en beneficio de Gustavo A. Madero”, afirmó.

Los nuevos representantes recibieron su constancia de manos de Mónica Cruz, titular del IECM en Gustavo A. Madero.

A partir de ahora fungirán como enlace entre los Copacos, la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México, además de emitir opiniones sobre programas y políticas públicas, informar sobre las principales problemáticas de las Unidades Territoriales y formular propuestas para fortalecer los servicios públicos.

Más allá de la integración de la Junta de Representación, la elección envió un claro mensaje político. El amplio respaldo obtenido por el grupo cercano a Janecarlo Lozano confirmó que el alcalde mantiene el control de la estructura de participación ciudadana de la demarcación y una sólida base territorial construida desde las colonias, pueblos y unidades habitacionales.

La contundencia del resultado también fortalece el proyecto político que encabeza Morena en Gustavo A. Madero rumbo a los próximos años.

Con la oposición relegada y sin capacidad para disputar la conducción de los Copacos, el gobierno de Janecarlo Lozano consolida un nuevo capítulo de gobernabilidad, organización territorial y cercanía con los liderazgos vecinales que participan en la vida pública de la alcaldía.

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