Manifestantes por Ayotzinapa bloquean Periférico Sur en ambos sentidos

Manifestantes del colectivo Asamblea por el Común y Contra la Guerra bloquean Periférico Sur.

Un grupo de manifestantes, quienes exigen justicia por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a 12 años de los hechos, bloquea la avenida Periférico Sur en ambos sentidos, lo que ha provocado tráfico y complicaciones viales.

Desde alrededor de las 11:00 horas, manifestantes del colectivo Asamblea por el Común y Contra la Guerra se instalaron sobre Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera, a poca distancia de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el motivo de la manifestación es exigir justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, hechos que en septiembre cumplen 12 años.

Además de banderas rojas y pancartas con leyendas en favor de la justicia por Ayotzinapa, los manifestantes portan banderas palestinas, con lo que exigen el reconocimiento internacional al estado Palestino y el fin de la guerra con Israel.

Manifestantes del colectivo Asamblea por el Común y Contra la Guerra bloquean Periférico Sur. ı Foto: Especial

El Centro de Monitoreo Vial de la SSC-CDMX advirtió que los manifestantes llevan a cabo un bloqueo en la citada avenida y pidió a los conductores considerar alternativas viales.

“Continúa bloqueo en ambos sentidos de laterales y centrales de Anillo Periférico a la altura de Av. Luis Cabrera, alcaldía La Magdalena Contreras, por manifestantes”, escribió la SSC-CDMX a las 13:00 horas.

13:02 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos sentidos de laterales y centrales de Anillo Periférico a la altura de Av. Luis Cabrera, alcaldía La Magdalena Contreras, por manifestantes. #AlternativaVial Blvrd. de la Luz, Av. Contreras y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/r9AZESOhFB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026

En este sentido, recomendó como alternativas Boulevard de la Luz, Av. Contreras y Av. Insurgentes.

Se desconoce si los manifestantes fijaron condiciones para levantar el bloqueo, y se espera que, en las próximas horas, se brinde más información sobre posibles negociaciones para restablecer la circulación.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos se movilizan a El Altiplano

La manifestación sobre Periférico Sur ocurre el mismo día que padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa planean una movilización hacia el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 “El Altiplano”.

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. ı Foto: Cuartoscuro

Ahí se encuentra recluido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con información proporcionada por los integrantes del movimiento, el objetivo de la manifestación es exigir avances en las investigaciones y justicia por el caso.

La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrió el 26 de septiembre de 2014, y este 2026 se cumplen 12 años.

Con información de Claudia Arellano.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am