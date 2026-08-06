Exconsejera de Presidencia ve en la captura de Aguirre un paso hacia la verdad

La exconsejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián Peralta, expresó su respaldo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales derivaron en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La también aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero señaló que la actuación de las autoridades representa un avance en el esclarecimiento del caso y en la exigencia de justicia planteada desde hace casi 12 años por las familias de los estudiantes.

Damián Peralta sostuvo que la investigación impulsada por la FGR constituye un paso relevante para el movimiento de la Cuarta Transformación y para la sociedad mexicana.

“Sabemos de la atención a las víctimas que se tuvo por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fueron hechos que no debemos permitirnos en nuestro país; todo aquello que ayude a lograr la verdad y la justicia es muy relevante para la Cuarta Transformación y para el pueblo de México”, afirmó.

La extitular del DIF capitalino, Esthela Damián, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La exfuncionaria federal destacó que tanto el expresidente López Obrador como la actual mandataria han mantenido un seguimiento constante de las investigaciones y de la atención a las madres y padres de los normalistas desaparecidos.

Asimismo, señaló que el caso Ayotzinapa se ha convertido en uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente del país, debido a las graves violaciones a los derechos humanos que rodearon la desaparición de los estudiantes.

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MSL