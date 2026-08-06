¿Quién es Ángel Aguirre y de qué partido es?

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su posible participación en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes del Caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la Fiscalía fue por ese motivo que fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.

¿Quién es el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre?

Ángel Aguirre nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero. Realizó sus primeros estudios en su municipio natal y posteriormente cursó el bachillerato en la Ciudad de México. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde también desarrolló parte de su carrera como docente e investigador.

Antes de consolidar su trayectoria política, impartió clases de Ciencias Sociales en el Instituto Francés y colaboró durante varios años como profesor adjunto e investigador en la Facultad de Economía de la UNAM. En esa misma institución llegó a desempeñarse como profesor titular de la asignatura Sector Externo.

Su incursión en la administración pública estatal comenzó en la década de los ochenta, periodo en el que ocupó diversos cargos dentro del gobierno de Guerrero.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

Entre sus responsabilidades estuvieron la Secretaría Particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado, la coordinación del Programa de Fortalecimiento Municipal, la Secretaría General de Gobierno y la presidencia de la Comisión Local Electoral. Más adelante encabezó la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo durante la administración de José Francisco Ruiz Massieu.

En el ámbito legislativo, Aguirre Rivero fue elegido diputado federal por el VI Distrito Electoral de Guerrero para integrar la LV Legislatura del Congreso de la Unión entre 1991 y 1994, donde participó como secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Años después volvió a representar ese mismo distrito en la Cámara de Diputados.

En enero 2024 Ángel Aguirre visitó las oficinas del PRI ı Foto: Redes sociales

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desempeñó distintos cargos de dirección y organización política. Fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del partido en Guerrero en dos periodos, coordinador regional en la Costa Chica, integrante del Consejo Político Nacional y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, además de participar en la coordinación de estrategias electorales para procesos locales.

Uno de los episodios más relevantes de su carrera ocurrió en marzo de 1996, cuando asumió la gubernatura sustituta de Guerrero tras la licencia solicitada por Rubén Figueroa Alcocer, derivada de la crisis política generada por la masacre de Aguas Blancas. Permaneció al frente del Poder Ejecutivo estatal hasta abril de 1999.

Durante su paso por el gobierno estatal impulsó distintos informes y publicaciones institucionales, entre ellos Un nuevo horizonte para Guerrero, además de documentos relacionados con derechos humanos, desarrollo gubernamental y propuestas políticas.

En el ámbito federal, también integró la LXI Legislatura como senador de la República por Guerrero. Desde la Cámara Alta presidió la Comisión de Comunicaciones y Transportes y formó parte de las comisiones de Desarrollo Social, Seguridad Pública y Turismo.

En agosto de 2010 presentó su renuncia al PRI con el propósito de competir por la gubernatura de Guerrero bajo la coalición Guerrero nos Une. Meses después, el 30 de enero de 2011, obtuvo la victoria en las elecciones estatales y fue electo gobernador constitucional para el periodo 2011-2015.

¿De qué partido es Ángel Aguirre?

Ángel Aguirre estuvo en el PRI, pero renunció en el 2010. Se unió al PRD para buscar la gubernatura de Guerrero.

Posteriormente, tras dejar su cargo como gobernador renunció al PRD.

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