Arrestan a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue detenido por el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República.

Según la primera información se acreditó la posible participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, como parte del nuevo modelo de investigación se realizó un reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero.

La FGR señaló que ese análisis implicó nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación del ex mandatario estatal en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

¿Quién es Ángel Aguirre?

Ángel Heladio Aguirre Rivero es orginario de Ometepec, Guerrero, México. Es licenciado en Economía por la UNAM, donde también se desempeñó como docente.

Inició su carrera en la administración pública a finales de los años setenta y principios de los ochenta, ocupando cargos como subjefe de departamento en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, secretario particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado, coordinador de Fortalecimiento Municipal, secretario general de Gobierno de Guerrero y secretario de Desarrollo Económico.

Él es el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre ı Foto: Redes sociales

Militó durante décadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que fue diputado federal (1991-1994 y 2003-2006), presidente estatal en Guerrero (1993-1996) y senador. En 1996 fue designado gobernador interino de Guerrero tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas, cargo que ejerció hasta 1999.

En 2010 renunció al PRI al no obtener la candidatura a la gubernatura y se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Postulado por la coalición de izquierda, ganó las elecciones de 2011 y asumió como gobernador constitucional de Guerrero el 1 de abril de ese año.

Durante su mandato impulsó obras de infraestructura, pero su gestión se vio marcada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala. Ante las protestas, solicitó licencia y dejó el cargo el 23 de octubre de 2014.

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