CNDH niega haber exonerado al Ejército en caso Ayotzinapa y rechaza críticas a su nueva recomendación

La CNDH defendió el contenido de su resolución sobre Ayotzinapa y aseguró que cumple con la normativa vigente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la Recomendación 208VG/2026 represente una exoneración del Ejército en el caso Ayotzinapa, además de que sostuvo que las críticas difundidas en los últimos días carecen de sustento jurídico y documental, y atribuyó los señalamientos a una campaña para desacreditar su trabajo.

En un pronunciamiento difundido a través de sus canales oficiales, la Comisión afirmó que ninguna de las objeciones formuladas contra la recomendación ha sido acompañada de pruebas que desvirtúen sus conclusiones.

El organismo sostuvo que la Recomendación 208VG/2026 se emitió conforme a la ley y negó irregularidades. ı Foto: Especial

También aseguró que parte de los cuestionamientos se apoyan en documentos “apócrifos” que, según dijo, no forman parte de los informes oficiales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

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Publicación fue conforme a normativa, aclara

La CNDH respondió de manera puntual a las versiones que califican la recomendación como fraudulenta o jurídicamente inválida.

La CNDH rechazó que su nueva recomendación sobre Ayotzinapa represente una exoneración del Ejército. ı Foto: Cuartoscuro

Negó que el documento requiriera la aprobación del Consejo Consultivo y sostuvo que la legislación vigente únicamente exige ese aval para las recomendaciones generales, no para las emitidas por violaciones graves a derechos humanos.

Como respaldo, el organismo citó disposiciones de su Reglamento Interno y recordó que la Recomendación 15VG/2018, emitida sobre el mismo caso durante la administración anterior, tampoco fue sometida previamente al Consejo Consultivo.

La Comisión afirmó que las críticas a su recomendación carecen de pruebas y rechazó versiones sobre su invalidez. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro|La Razón

La Comisión indicó que ese órgano fue informado de su contenido hasta una sesión posterior a su publicación.

Asimismo, rechazó que la recomendación haya sido elaborada fuera del procedimiento legal o que su presentación en ausencia de una conferencia de prensa afecte su validez.

🚨CNDH rechaza haber exonerado al Ejército en el caso Ayotzinapa



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, aseguró que su reciente resolución sobre el caso Ayotzinapa no exonera al Ejército de posibles responsabilidades en la… pic.twitter.com/qvsSQFWu3D — Azucena Uresti (@azucenau) July 26, 2026

La CNDH señaló que el Reglamento Interno establece el proceso de elaboración, revisión, aprobación y publicación de estos documentos, sin contemplar la obligación de presentarlos públicamente ante medios de comunicación.

El organismo insistió en que la Recomendación 208VG/2026 fue emitida conforme a la normatividad aplicable y reiteró que las críticas difundidas hasta ahora no desvirtúan sus conclusiones.

“Ni una sola de las críticas (...) se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones”, se lee en el pronunciamiento.

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