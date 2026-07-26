SEP entregará un apoyo económico de 2,160 pesos a docentes en una sola exhibición

El pasado 23 de julio la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que brindará una remuneración económica de 2 mil 160 pesos al personal de educación básica como parte del incremento acordado en la negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La SEP informó que el incremento de remuneraciones será otorgado al personal que ocupa las plazas transferidas a las Entidades Federativas que se encuentran establecidas en el artículo 26 y 26-a de la Ley de Coordinación Fiscal.

La medida económica; que será un reconocimiento extraordinario para los docentes de 2 mil 160 pesos, se otorgarán en la quincena número 16 del 2026, con la finalidad de contribuir a la economía de las maestras y los maestros.

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Incremento de remuneraciones al personal docente

Además del reconocimiento, la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que se incrementará lo siguiente:

Sueldo tabular del personal docente

Incentivos mensuales por tutorías

Incentivos mensuales por asesoría técnica pedagógica

Incentivos mensuales por asesoría técnica

Incentivos mensuales por asesoría técnica pedagógica temporal por reconocimiento

Incentivos mensuales por promoción en la función en la Educación Básica y del Programa de Promoción Horizontal

Asimismo, establece que “En la quincena 16 el pago correspondiente incluirá el diferencial de la primera exhibición de la quincena 02, con motivo del incremento otorgado en 2026; dichos pagos se deberán cubrir a las y los trabajadores, en los mismos términos y condiciones que se ha venido otorgando”.

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El artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los docentes de educación básica y normal que fueron transferidos a los estados reciben un apoyo de recursos económicos complementarios.

Esto se brinda por medio de pagos de nómina al personal que cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, y se aplican los pagos de retroactivos hasta por 45 días naturales.

Por tanto, el apoyo económico no será brindado a todo el personal docente, sino únicamente a los que aplica el artículo 26 y 26 A de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo indicado en el DOF.

El pago de 2 mil 160 pesos estará exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que las y los docentes recibirán este monto íntegro durante la segunda quincena de agosto del 2026 en una sola exhibición.

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