CNTE reitera incumplimiento de SEP e ISSSTE a compromisos; piden ser recibidos

Maestros de la Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se manifestaron al exterior de la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEP

Las secciones capitalinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron frente a las oficinas de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, donde acusaron que los compromisos que se hicieron en junio pasado no han sido cumplidos para garantizar que reciban mejores prestaciones y estímulos laborales.

Acompañado con un breve contingente, en comparación con otras movilizaciones, el dirigente de la Sección IX, Pedro Hernández, dijo durante la movilización que los compromisos fueron suscritos por la Secretaría de Educación Pública desde el 19 de junio, pero hasta ahora no ven que se hayan puesto en marcha.

Advirtió que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades salgan a recibirlos, los escuchen y que cumplan con las demandas que prometieron atender al final del plantón que toda la Coordinadora emprendió el mes pasado.

“Había también el compromiso de avanzar en el tema de basificación, tenemos casi 2500 compañeros de un tercer padrón que no han sido basificados”, explicó el dirigente.

Pedro Hernández Morales, secretario General de la Sección 9 de la CNTE ı Foto: Cuartoscuro

Ahondó en que algunos de los puntos no cumplidos son que entre el 22 y 26 de junio habría una reunión de seguimiento junto al secretario Mario Delgado, de lo cual aseguró que se “les ha dado largas”.

También acusó que el ISSSTE no ha realizado la mesa de trabajo con las secciones metropolitanas para atender las inconformidades con la seguridad social de los maestros.

Comentó que el director Martí Batres ha argumentado una agenda que no le permite reunirse aún con los docentes.

“Se llevaría a cabo una reunión con el secretario de Educación Pública, esto no ha sucedido, nos han dado largas, no se ha fijado una fecha precisa, y también el punto 17, que estuvo presente el ISSSTE, se compromete igual en esa semana del 22 al 26 de junio a llevar a cabo una mesa de trabajo con las secciones metropolitanas de la CNTE”, expresó.

A esto agregó inconformidades con que aún no se garantiza la homologación de las prestaciones con lo que se les da a maestros en otras entidades; comentó que también exigen bonos adicionales a jubilados, recontratación de docentes “interinos” que quedaron desplazados del cargo.

“De no ser así, vamos a valorar qué sigue”, comentó.

🔴Pedro Hernández, dirigente de la CNTE, dice que ni la SEP ni el ISSSTE han cumplido el compromiso de reunirse con ellos.



Los temas pendientes son basificación y homologación de prestaciones.



📹🗞️ @LizHernandezE | @Radio_Formula pic.twitter.com/brS5EcAuyH — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

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