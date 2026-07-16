Otra vez un tren se descarrila en el Istmo

La Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un nuevo descarrilamiento la noche del martes 14 de julio. El percance ocurrió cuando dos unidades articuladas de un tren de carga salieron de la vía en el kilómetro 230+800, sin causar lesiones ni daños entre la población.

El incidente se registró en el tramo que corresponde a Nizanda-Chivela, dentro del municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, donde hace siete meses un accidente de un convoy de pasajeros dejó 14 muertos y un centenar de heridos.

El Dato: La FGR concluyó que el descarrilamiento registrado el 28 de diciembre de 2025 se debió al exceso de velocidad, así como errores técnicos del maquinista y el personal.

Cada unidad accidentada este martes estaba integrada por dos carros, de acuerdo con el reporte oficial. Tras el incidente, personal especializado activó los “protocolos de seguridad” y comenzó las maniobras para retirar el equipo afectado, además de liberar el tramo ferroviario para no interrumpir el servicio.

Las locomotoras y el resto del convoy siniestrado también abandonaron la zona bajo medidas de protección. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec informó que mantiene una revisión técnica para establecer las causas, aunque no precisó cuánto durarán las inspecciones ni detalló las condiciones en las que quedaron los rieles. El tramo quedó despejado después de las labores.

Por ahora, el organismo encargado del corredor aseguró que “la operación continúa con normalidad”. Tampoco reportó afectaciones al traslado de mercancías ni cambios en los recorridos después del retiro de las unidades involucradas.