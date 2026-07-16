Niega Marina del Pilar traición a la patria y acusa montaje de Bonilla

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó incurrir en traición a la patria o entregar información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía del país o la integridad de las instituciones mexicanas, en respuesta a los audios difundidos en días recientes que, señaló, son parte de una trampa orquestada por su antecesor, el petista Jaime Bonilla.

La mandataria estatal aclaró que lo escuchado en las grabaciones ocurrió en el contexto de una gestión personal relacionada con su visa y que en ningún momento hubo subordinación ante terceros, entrega de información reservada o afectación a los intereses del país.

Ávila Olmeda explicó que el año pasado decidió dejar atrás diferencias políticas y personales con el exgobernador Jaime Bonilla, quien le ofreció un encuentro con personas de Estados Unidos para atender el tema de su visa. La reunión, de la que después se difundieron fragmentos, ocurrió el 15 de diciembre de 2025, en Tijuana.

De acuerdo con la gobernadora, las personas con las que se reunió se hicieron pasar por agentes e intermediarios de autoridades estadounidenses y le plantearon supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero. Ante lo extraño de la situación, dijo, remitió el asunto al abogado que había consultado, a quien nunca buscaron ni contactaron.

“Fue una trampa”, afirmó, al sostener que nunca intervinieron agentes o enlaces reales del gobierno de Estados Unidos y que la grabación fue realizada con el único fin de afectarla políticamente.

Marina del Pilar recordó que Jaime Bonilla enfrenta actualmente un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, procesos que, señaló, deberá enfrentar ante las autoridades judiciales correspondientes.

La gobernadora denunció que los audios difundidos para desprestigiarla fueron “burdamente manipulados y completamente sacados de contexto” a través de cortes y montajes, y reiteró que nunca ha proporcionado información de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras.

“Que les quede muy claro, a quienes orquestaron esta bajeza y a quienes pretenden lucrar con ella: nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la Patria, jamás lo haría y jamás lo haré”, expresó.

El intercambio de información entre los gobiernos de Baja California, México, y California, Estados Unidos, precisó, es una práctica cotidiana e institucional propia de la condición fronteriza binacional.

Aclaró que únicamente posee dos cuentas bancarias, ambas en México, y que no tiene cuentas en el extranjero, tal como ya lo había señalado meses atrás.

También advirtió que es probable que, en medio de esta campaña en su contra, circulen más fragmentos de esa misma grabación, por lo que insistió en que el contexto real de la conversación se mantendrá inalterado. “Seguramente seguirán apareciendo más fragmentos de esta manipulación. No recuerdo cada palabra utilizada en esa conversación”, comentó.

Aseguró que seguirá al frente de su gobierno con responsabilidad, transparencia y compromiso con el combate al narco hasta el último día de su administración.

“No permitiré que una venganza personal o política me distraiga de mi responsabilidad que me ha conferido el pueblo de Baja California”, al que reafirmó su lealtad “absoluta e inquebrantable”.

Morena exige pruebas por señalamientos desde EU

| Por Tania Gómez |

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, defendió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al asegurar que no existe ninguna prueba que sustente los señalamientos en su contra y cuestionó que se generaran especulaciones sin que el gobierno de Estados Unidos haya explicado las razones de la revocación de su visa.

El vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila Foto›Especial

Sostuvo que, hasta el momento, “no hay ninguna prueba o evidencia de los señalamientos que se han construido de forma mediática en torno a la gobernadora”, y afirmó que tampoco existe “una sola acusación de una agencia extranjera o del gobierno de Estados Unidos que nos dé una justificación o explique la razón por la cual se le revocó la visa”.

El Tip: El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la FGR no investigará a la mandataria estatal.

Ávila Anaya señaló que, por lo pronto, no hay información oficial que sustente las versiones difundidas sobre la mandataria, por lo que consideró que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencias y no por especulaciones.

Asimismo, afirmó que las declaraciones realizadas por Marina del Pilar se enmarcan en las responsabilidades que tiene al frente de una entidad fronteriza.

“Estas declaraciones tienen que ver con una función específica que la gobernadora de una entidad fronteriza tiene que llevar a cabo en el ámbito de sus atribuciones como gobernadora de Baja California”, expresó el diputado.

También cuestionó el origen de las versiones difundidas y planteó que detrás de ellas podrían haber otros intereses.

“Me parece que habría que preguntarse quién está detrás y por qué se hacen señalamientos sin que exista una prueba contundente, como ha venido sucediendo en otras causas específicas”, declaró.

El vocero de partido oficialista finalmente insistió en que, mientras no exista una explicación formal por parte de las autoridades estadounidenses sobre la revocación de la visa de la mandataria estatal ni una acusación formal en su contra, no hay elementos para sostener los señalamientos que, dijo, se han construido en el ámbito mediático.

...Y exgobernador niega denuncias; “es ilógico”, dice

| Redacción |

El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla, rechazó los señalamientos que hizo la gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar Ávila, quien lo acusó de tenderle una trampa a través de un acercamiento con supuestos agentes estadounidenses, para posteriormente filtrar fragmentos de audios vinculados con ese encuentro, para desprestigiarla.

El exmandatario estatal, durante su campaña por la candidatura al Senado, el 2 de marzo de 2024. ı Foto: Especial

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, señaló Bonilla a través de un comunicado.

El Tip: Jaime Bonilla sugirió que el recelo de la gobernadora se ha intensificado tras el registro de Monserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, para contender por la gubernatura.

El también exgobernador del estado cuestionó la versión de la mandataria sobre las filtraciones. “Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador, que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, dijo.

Jaime Bonilla sostuvo que en la primera filtración ya existían señalamientos comprometedores y que la segunda motivó un cambio de postura de la mandataria.

50 políticos mexicanos se quedaron sin visa

Además, el petista exigió que, si Marina del Pilar fue víctima de una supuesta trampa política, aclare las circunstancias en que ésta se materializó.

“Que aclare quiénes y cómo la cruzaron a Estados Unidos sin visa, quiénes y cómo la sentaron en aquella plenaria que refiere en la segunda grabación de agencias estadounidenses encabezadas por el Departamento de Justicia, quiénes y cómo la sentaron en aquellas reuniones con agencias estadounidenses en las que ella decía ya no querer participar porque cada vez que se sentaba ‘le hacían algo’”, escribió.

Para Bonilla Valdez, es necesario que la gobernadora de Baja California explique a la Presidenta Claudia Sheinbaum por qué se dijo dispuesta a revelar a un gobierno extranjero, a cambio de impunidad, informaciones obtenidas en las mesas de seguridad nacional.