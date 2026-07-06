SEP entregará becas de transporte a 55 mil universitarios en Michoacán

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que más de 55 mil estudiantes de Educación Superior en Michoacán serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transporte, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por el Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación y fortalecer el bienestar de las y los jóvenes.

Al acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la entrega de tarjetas del programa en el municipio de Pátzcuaro, destacó que esta beca forma parte de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al atender una de las principales causas de abandono escolar y ampliar las oportunidades para que las y los universitarios continúen su formación profesional.

Universitarios de Michoacán reciben los primeros apoyos bimestrales destinados a solventar sus gastos de transporte. ı Foto: Presidencia / SEP

Mario Delgado señaló que el apoyo permitirá a miles de estudiantes solventar los gastos de transporte hacia sus instituciones educativas, eliminando barreras económicas que dificultan la permanencia en las aulas y favoreciendo la conclusión de sus estudios. El titular de la SEP afirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra refleja el compromiso del gobierno federal con una educación pública incluyente, equitativa y de calidad, al colocar a las y los estudiantes en el centro de la política educativa y generar condiciones para que ejerzan plenamente su derecho a la educación.

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Estudiantes de Educación Superior de la entidad son beneficiados con el nuevo programa de becas de transporte. ı Foto: Presidencia / SEP

Asimismo, señaló que más de 305 mil alumnas y alumnos de educación primaria en la entidad serán beneficiados con la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina, mediante un apoyo anual de 2 mil 500 pesos, que contribuirá a fortalecer la economía familiar y a que las y los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su aprendizaje.

Destacó que la Presidenta de México reiteró, durante el encuentro con estudiantes, madres y padres de familia, que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que continuará el fortalecimiento de programas que garanticen el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios.

Claudia Sheinbaum Pardo y Mario Delgado encabezan la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro. ı Foto: Presidencia / SEP

Asimismo, recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia integra acciones en materia de educación, bienestar y desarrollo social para atender las causas estructurales de la desigualdad y construir mayores oportunidades para las y los habitantes de la entidad.

Finalmente, Mario Delgado reiteró que la Secretaría de Educación Pública seguirá trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para consolidar una educación pública que contribuya a la construcción de la paz, reduzca las brechas de desigualdad y permita que ninguna o ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos.

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