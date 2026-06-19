Convoca Mario Delgado a comunidades educativas a aprovechar al máximo los días restantes del ciclo escolar 2025-2026

A menos de un mes de concluir el presente ciclo escolar, es preciso recordar que el centro de la política educativa nacional es, y siempre será, garantizar el derecho a la educación de más de 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes de las 202 mil escuelas públicas de Educación Básica del país, que son atendidas por más de 1 millón de maestras y maestros, expresó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Por ello, exhortó a las autoridades educativas, directivos, docentes, madres y padres de familia a trabajar de manera coordinada para aprovechar al máximo los días de clase establecidos en el calendario escolar vigente, y garantizar un cierre ordenado y satisfactorio del ciclo escolar 2025-2026 en las 32 entidades del país.

Delgado Carrillo aseguró que “el último día de clases es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo. No pensamos el cierre como un final, pero sí como en un momento pedagógico clave en la concreción de aprendizajes”.

“Aprovechemos juntas y juntos cada oportunidad que nos da la escuela: alumnas y alumnos que siguen curiosos; madres y padres que acompañan hasta el cierre; docentes que enseñan con la misma entrega el último día que el primero”, destacó.

Delgado Carrillo exhortó a las escuelas y al personal docente que actualmente participan en jornadas de paro a reincorporarse a las actividades escolares y concluir satisfactoriamente el ciclo escolar, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y el derecho a la educación.

Todavía estamos a tiempo de cerrar bien este ciclo escolar. Es importante que niñas, niños y adolescentes no vean interrumpida su trayectoria educativa ni enfrenten afectaciones en su proceso de aprendizaje, el cual es resultado del esfuerzo conjunto que realizaron las y los estudiantes, docentes y familias a lo largo del año escolar. “Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, enfatizó.

El titular de la SEP subrayó la importancia de garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales, así como la integración de la documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo, en apego a la normatividad vigente.

El derecho a la educación es irrenunciable y una de las máximas prioridades para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la transformación que vive nuestro país, finalizó Delgado Carrillo.

FGR