Sheinbaum celebra triunfo de la Selección y atajadón del ‘Tala’ Rangel

El triunfo de la Selección Mexicana y la atajada con la que el arquero Raúl ‘El Tala’ Rangel impidió que a México le metieran gol, fue celebrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al arranque de su conferencia de prensa, la mandataria federal extendió un reconocimiento al equipo mexicano por su desempeño en el partido que anoche disputaron ante Corea y que terminó con un marcador de 1-0.

También celebró la atajada del portero mexicano que ha dado la vuelta en el debate deportivo.

“Pura felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional por su juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades”, expresó desde Palacio Nacional.

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FGR