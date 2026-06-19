Sheinbaum celebra triunfo en Palacio

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, extendió un reconocimiento a la Selección Mexicana por su triunfo en el segundo partido de la Copa Mundial 2026.

Esta ocasión, la mandataria disfrutó del juego celebrado en el Estadio Guadalaja al interior de Palacio Nacional, en compañía de su esposo, Jesús María Tarriba. Al término del encuentro, compartió un mensaje en redes sociales, en donde difundió su festejo por la anotación con la que México venció a Corea del Sur, y aseguró que este resultado enorgullece al país.

El dato: En marzo autoridades anunciaron el operativo de seguridad del Mundial Plan Kukulcán, que involucra a unos 100 mil efectivos de fuerzas militares y policiales.

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México”, escribió Sheinbaum Pardo, además de añadir un video de su celebración del tanto del Tri, que acompañó del mensaje: “Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México!”.

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La Presidenta presenció el primer partido de la Selección nacional desde el deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en compañía de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y otros funcionarios capitalinos, así como centenares de habitantes de esta demarcación que asistieron a una de las 18 sedes que habilitó la administración citadina para que la población pudiera disfrutar de manera gratuita de los juegos.

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LA MANDATARIA celebra con su esposo el tanto del Tricolor, ayer ı Foto: Captura de video

Previamente, durante su conferencia matutina, aprovechó para desear “¡Suerte a la Selección!, con cariño, y a todas y todos los mexicanos”.

En un tema relacionado, la titular del Ejecutivo federal aclaró que la cena que se tuvo en el Castillo de Chapultepec, previo al arranque del Mundial, fue organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la cual fue la responsable de alquilar el recinto, así como de los invitados y organización.

Ante las críticas que recibió por haber asistido al evento, explicó que el organismo rector del balonpié mundial pagó alrededor de un millón de pesos por la renta del espacio, y extendió invitaciones a diversos personajes deportivos y otros, entre los que estuvieron gobernadores.

Explicó que ella también recibió una invitación, pero no la aceptó mas que para acudir en representación del país y aseguró que únicamente emitió un mensaje de bienvenida al país.

“La FIFA rentó. Creo que pagó más de un millón de pesos. Ya que la secretaria de Cultura nos diga. Pero se renta el Castillo de Chapultepec.Desde hace mucho, eh, no es de hoy; desde hace mucho tiempo el Castillo se renta para algunos eventos. Me invitaron a la cena y dije: ‘No, a la cena no quiero ir. No me corresponde estar ahí en el Castillo de Chapultepec’. Pero me dijeron: ‘¿Puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país?’, desde exjugadores de futbol y otras personas que participaron”, explicó.

Remarcó que asistió así como acude a visitar comunidades de pueblos originarios. Además de ella, la invitación también fue extendida para todas las y los secretarios de Estado, a lo cual también se negó. Únicamente asistieron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y la de Turismo, Josefina Rodríguez, por tratarse de un recinto correspondiente a ambas áreas.

“Me dijeron: ‘Que venga todo el Gabinete’. Dije: ‘No, a ver, no. Va en representación a la que le corresponde el Castillo de Chapultepec, la secretaria de Cultura y la secretaria de Turismo’. Entonces, ellas dos estuvieron ahí, esencialmente ayudando a organizar. Y yo fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé. Es más, ni saludos hice, nomás los que me quedaron en el camino, y ya me salí. Fue un mensaje de bienvenida a México”, contó.

…Y confirma reunión con el rey de España

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la próxima semana sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, en el cual contempla aprovechar la conversación para resaltar la importancia de los pueblos originarios.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de junio, dentro de Palacio Nacional, en donde se prevé que tal diálogo no se extienda, debido a que el monarca deberá de viajar a Jalisco para presenciar el partido que disputará su selección al día siguiente, el viernes 26.

“Entonces, es el jueves en la tarde. Viene poco tiempo, porque al otro día va al partido de España, en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco”, dijo.

El Dato: Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, celebró el próximo encuentro entre Sheinbaum y el rey, y dijo que se reactiva la reunión interparlamentaria binacional.

Por ese motivo, descartó que se lleve a cabo una conferencia de prensa con el rey, como ha ocurrido con otros mandatarios de otros gobiernos. Aunque dijo que aún no se tienen temas en lista por abordar, hizo hincapié en que uno de los puntos que tocará es la importancia de las comunidades indígenas en México.

Esto, en el marco del diferendo que ambos gobiernos sostuvieron desde finales del sexenio pasado, a raíz de la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para pedir que España ofreciera una disculpa por las agresiones cometidas durante el periodo de Conquista.

Sheinbaum Pardo consideró que Felipe VI dio un paso importante en el resarcimiento de la relación cuando acudió a la exposición de mujeres indígenas que se llevó a cabo en su país a inicios de año.

“Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista. Hay un momento en donde él va a una exposición de las mujeres indígenas. Previo a ello, el gobierno español, a través de su canciller y del ministro de Cultura, manifestaron la importancia de los pueblos originarios y los abusos durante la Conquista.

“Y después, él asiste a la exposición y ahí hace declaraciones, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que

da él, en este sentido, de reconocimiento de los pueblos originarios”, dijo la mandataria federal.

No obstante, remarcó que se continuará con las diligencias para que se reconozca la grandeza de los pueblos originarios.

“Ahora, nosotros seguimos con la visión —que es muy importante— que en España se reconozca la grandeza cultural de México, no como la grandeza cultural que inicia con la Colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones. Entonces, es un momento para hablar de ello”, añadió.