Mario Delgado llama al magisterio a valorar las propuestas presentadas sobre Usicamm y la Ley del ISSSTE de 2007

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación existe justicia laboral para el magisterio, por lo que mil 100 maestras y maestros que fueron perseguidos y suspendidos de sus funciones por oponerse a la reforma educativa de 2012 ya fueron reinstalados.

Durante su participación en “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo hizo un llamado al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a valorar las propuestas que ya se les han presentado respecto a la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y a la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como a regresar a las aulas, ante la proximidad del cierre del ciclo escolar.

“En el caso de la Usicamm, ya se ha propuesto una ruta para construir conjuntamente una iniciativa que conduzca a una reforma que la sustituya y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en la que se garanticen los derechos laborales, exista transparencia y se evite caer nuevamente en las prácticas de los gobiernos neoliberales, como el nepotismo, el favoritismo o la corrupción mediante la venta de plazas”, comentó.

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Respecto a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, Delgado Carrillo señaló que el sistema de pensiones mexicano opera actualmente bajo un esquema mixto, en el que las cuentas individualizadas se complementan con un componente solidario que permite mejorar las pensiones para garantizar un retiro digno. Explicó que este mecanismo busca equiparar la pensión con el último salario percibido por el maestro en activo, de manera que, al momento de jubilarse, no vea afectado su nivel de vida.

Sobre los incrementos salariales, el titular de la SEP expuso que un maestro de grupo de primaria percibía, en promedio, 9 mil 580 pesos durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón; con el expresidente Enrique Peña Nieto el salario aumentó a 11 mil 952 pesos; durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó los 17 mil 635 pesos, y actualmente, con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ronda los 20 mil pesos. Indicó que estas cifras reflejan una política salarial orientada a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el periodo neoliberal.

Con respecto a la suspensión de labores escolares, Delgado Carrillo informó que, en Chiapas, 2 mil 450 escuelas permanecen sin clases, lo que representa el 13 por ciento del total de planteles en la entidad; en Guerrero, mil 559 escuelas se encuentran en paro, equivalentes al 14.7 por ciento del total estatal; mientras que en Michoacán son 684 escuelas, alrededor del 6.59 por ciento.

Agregó que, en Oaxaca, el 80.6 por ciento de las escuelas continúan en paro, mientras que en Zacatecas el 47.34 por ciento de los planteles no tienen actividades. “En la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, que representan el 0.23 por ciento del total, por lo que prácticamente no existe afectación por esta causa”.

No obstante, Delgado Carrillo consideró que “es importante que ya puedan regresar a clases porque nos encontramos en la etapa final del ciclo escolar y es necesario concluirlo de manera ordenada”.

Recordó los apoyos otorgados al magisterio y destacó el caso de Oaxaca, entidad a la que se han destinado más de 23 mil millones de pesos. En Zacatecas, señaló, se han alcanzado acuerdos para apoyar diversos procesos, entre ellos la titulación de docentes, la recuperación de prestaciones, la entrega de un bono especial para maestras y maestros de educación física y artes, acompañantes musicales y médicos escolares, así como apoyos para personas jubiladas y la creación de plazas de educación superior.

En Chiapas, agregó, se incorporaron 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), además de autorizarse 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y otorgarse mil 17 nombramientos por incremento de horas.

Asimismo, como resultado de diversas gestiones, se acordó con las maestras y los maestros de Chiapas la asignación de recursos por alrededor de 248 millones de pesos para la reinstalación de docentes, bonos para personas jubiladas, apoyos especiales para docentes frente a grupo, cobertura de interinatos, homologación de bonos de educación media superior, ascensos y otros pagos pendientes en el nivel de secundaria.

“Por eso siempre hemos dicho que no es necesario recurrir a este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático y reconocemos el derecho a la libre manifestación pacífica. Existe una atención permanente por parte de la Secretaría de Educación Pública y contamos con la autorización de la Presidenta para atender y resolver aquellos asuntos pendientes que representen casos de justicia”, concluyó Delgado Carrillo.

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FGR