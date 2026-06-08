Mario Delgado destaca avances salariales, laborales y pensionarios en favor del magisterio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó los avances alcanzados en materia salarial, laboral y pensionaria para los maestros del país durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, al señalar que las acciones emprendidas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer los derechos del magisterio nacional.

Durante su participación en la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que la transformación educativa impulsada desde 2018 comenzó con la abrogación de la reforma educativa de 2013, la eliminación de las evaluaciones punitivas, el reconocimiento de la educación como un derecho humano y la revalorización de las maestras y los maestros.

En materia salarial, Delgado Carrillo señaló que el salario promedio de los docentes pasó de 11 mil 952 pesos en 2018 a 17 mil 635 pesos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que, con los incrementos otorgados en 2025 y 2026 por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el ingreso promedio alcanzará los 20 mil 351 pesos, cifra que representa casi el triple del salario promedio registrado al término del gobierno de Vicente Fox.

El funcionario sostuvo que durante los gobiernos anteriores los aumentos salariales se calculaban con base en estimaciones que quedaban por debajo de la inflación real, situación que derivó en una pérdida sostenida del poder adquisitivo del magisterio.

Respecto a la estabilidad laboral, informó que más de un millón 200 mil maestros cuentan actualmente con certeza laboral gracias a los procesos de basificación realizados entre 2018 y 2026. Consideró que esta cifra representa un hecho histórico para el Sistema Educativo Nacional, al garantizar mejores condiciones de permanencia en el empleo.

En cuanto al sistema pensionario, explicó que la reforma de 2007 sustituyó el esquema solidario por cuentas individuales, lo que redujo significativamente los montos de retiro para los trabajadores. Ante ello, recordó que en 2020 se impulsó una reforma para disminuir en más de 50 por ciento las comisiones cobradas por las Afores, medida que permitirá que más de 175 mil millones de pesos permanezcan en las cuentas de los trabajadores entre 2022 y 2030.

Asimismo, destacó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa los recursos de las cuentas individuales para que los trabajadores puedan acceder a una pensión más cercana a su último salario. Como ejemplo, señaló que una persona que percibía 16 mil pesos mensuales y que bajo el esquema anterior habría recibido una pensión de 4 mil 320 pesos, hoy puede jubilarse con un ingreso equivalente a sus percepciones en activo mediante dicho complemento.

Delgado Carrillo también resaltó la decisión presidencial de detener el incremento en la edad mínima de jubilación contemplado en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE. Explicó que se aplicará una reducción gradual que permitirá alcanzar en 2034 una edad mínima de retiro de 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

En materia de movilidad magisterial, indicó que el decreto presidencial publicado el 24 de junio de 2025 estableció mecanismos transparentes para los cambios de centro de trabajo, privilegiando la antigüedad como criterio principal de asignación. Gracias a esta medida, afirmó, 75 mil docentes han podido acercarse a sus familias y comunidades de origen mediante procesos que se han desarrollado sin inconformidades.

El secretario también recordó el compromiso del gobierno federal de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con el objetivo de construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio, fortalecer los derechos laborales y garantizar transparencia en los procesos de ingreso y promoción.

Añadió que la SEP ha sostenido más de 51 reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos sectores magisteriales para atender sus planteamientos, por lo que aseguró que continuarán las mesas tripartitas entre autoridades federales, gobiernos estatales y representación sindical.

Finalmente, informó que Oaxaca recibió apoyos educativos por más de 23 mil 675 millones de pesos, incluidos 800 millones de pesos autorizados para atender incidencias de personal administrativo y docente durante el ciclo escolar 2025-2026.

Te puede interesar