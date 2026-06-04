Gobierno ofrece una ruta doble para quitar sistema de carrera magisterial

ENCUENTRO entre la SEP, Segob y el ISSSTE con el magisterio, ayer.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ofreció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dos rutas de negociación para atender sus principales reclamos: una enfocada en revisar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y otra dirigida a sustituir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Rodríguez Velázquez encabezó la mesa en Bucareli con Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), y Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. El encuentro con la Asamblea Nacional Representativa atendió la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de revisar cada planteamiento antes de responder.

79 demandas mantiene la CNTE a la Federación

En ese contexto, la funcionaria federal defendió la continuidad del canal político con la CNTE. “El objetivo es que ninguna demanda sea ignorada, que sean analizados todos los planteamientos antes de ser descartados y que ninguna propuesta sea minimizada”, afirmó.

Con ese margen, Rodríguez Velázquez sostuvo que el Ejecutivo buscará acuerdos sobre los puntos con viabilidad técnica y presupuestal. “Lo que se pueda atender, digamos sí, y avancemos. Y lo que no se pueda hacer, es por falta de presupuesto; no por falta de voluntad”, declaró.

Frente a las movilizaciones, la titular de Segob pidió que las protestas se mantengan por la vía pacífica y sin afectaciones innecesarias a la población.

“No utilizamos la represión como mecanismo para resolver los conflictos sociales, ni amenazamos”, expresó.

Para la demanda sobre la Usicamm, la SEP presentó un calendario que prevé instalar una mesa plural el 15 de junio, elaborar una iniciativa de reforma durante el verano, consultar el documento con docentes y enviarlo al Congreso de la Unión el 14 de septiembre de este año.

De acuerdo con el oficio fechado este miércoles, la propuesta busca sustituir el modelo actual de ingreso, promoción, reconocimiento laboral y asignación de plazas por un esquema distinto para maestras y maestros. Delgado Carrillo señaló que la nueva legislación podría aprobarse este año y entrar en vigor en 2027.

El documento lleva las firmas de Rodríguez Velázquez y Delgado Carrillo. En la primera hoja también aparecen las rúbricas de Marcelino Rodarte, Pedro Hernández Morales y Filiberto Frausto Orozco, secretarios generales de diferentes secciones de la Coordinadora, junto con otras dos sin identificar.

La revisión de este sistema incluye al marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3 y 123 apartado B de la Constitución, así como derechos laborales, mecanismos de promoción, ingreso y ascenso, escalafón, promoción horizontal, leyes estatales, transparencia, bilateralidad y formación continua del programa.

El cronograma también prevé una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto, antes de llevar la propuesta al Poder Legislativo.

La desaparición de este sistema forma parte del punto 27 de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo mecanismo deberá garantizar transparencia, derechos laborales y erradicación de la corrupción, de acuerdo con el planteamiento federal.

Al abordar la Ley del ISSSTE de 2007, Rodríguez Velázquez afirmó que el Ejecutivo mantiene abierta la revisión de pensiones, procesos laborales y asuntos administrativos que afectan la vida cotidiana del magisterio.

“Nuestro compromiso es analizar todas las demandas con responsabilidad, seriedad y rigor técnico, sin demagogia”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Batres Guadarrama expuso cambios para mejorar la atención médica y hospitalaria de los derechohabientes. La discusión incluyó quejas del magisterio sobre servicios, trámites internos y condiciones de seguridad social.

La agenda también incluyó casos de justicia y reparación para integrantes del movimiento magisterial afectados por hechos de violencia o decisiones injustas. Rodríguez Velázquez mencionó la atención mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La Presidenta descarta una reunión

| Por Elizabeth Hernández |

TRAS DEJAR la negociación en manos de los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), de quienes, dijo, tienen todas las facultades para alcanzar acuerdos con el magisterio, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó reunirse, por ahora, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Considero que en este momento no es pertinente esta reunión”, dijo al señalar que el canal institucional ya permanece abierto mediante ambas dependencias federales. “Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”, añadió.

Al ser cuestionada por los actos de violencia reciente, la mandataria rechazó que el gobierno federal responda con represión a las protestas de la CNTE y acusó que detrás de los episodios violentos hay un intento de provocar una reacción oficial antes del Mundial.

“No vamos a caer en la provocación, no somos Díaz Ordaz”, afirmó Sheinbaum Pardo al señalar que cualquier demanda legítima debe procesarse a través del diálogo. En contraste, cuestionó la presencia de personas encapuchadas, con palos o involucradas en daños durante las movilizaciones de días anteriores.

La Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina el 3 de junio de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo sostuvo que esos actos buscan empujar al gobierno hacia una salida represiva en un momento de alta exposición internacional. Por ello, insistió en que la negociación seguirá abierta mediante la SEP y la Segob.

El diálogo, según la mandataria federal, incluye mesas tripartitas y una revisión de demandas vinculadas con pensiones, condiciones laborales y reglas que quedaron después de la eliminación de la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal no ofrecerá compromisos que no pueda cumplir por restricciones presupuestales, aunque aseguró que existen trabajos para acercar los esquemas de jubilación al régimen anterior y para fortalecer el retiro del magisterio mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

También recordó que ya sostuvo una reunión con representantes de Chiapas y que ahí se firmó un acuerdo con la presencia del gobernador. Sobre Oaxaca y otros grupos de la CNTE, insistió en que el camino seguirá mediante Gobernación y Educación Pública.

Respecto a la representación sindical, Sheinbaum explicó que la CNTE tiene presencia formal en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, mientras que en otras entidades agrupa a maestros que no ganaron representación en elecciones abiertas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).