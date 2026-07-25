Sheinbaum anuncia más preparatorias y presencia de Guardia Nacional en Cuautla, Morelos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, atención casa por casa, más empleo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y mayor presencia de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en el municipio de Cuautla, Morelos.

“Vamos a construir la paz y la justicia en este maravilloso municipio”, informó al encabezar la entrega de 128 viviendas del Infonavit y 207 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Sheinbaum informó que tras la detención del alcalde de Cuautla, instruyó a su gabinete fortalecer la presencia del gobierno de México en el municipio, principalmente con acciones de atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la gobernadora de Morelos, el 25 de julio de 2025. ı Foto: Cortesía

Detalló que la próxima semana iniciarán las visitas casa por casa y el acercamiento con comerciantes, por lo que se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para dar seguimiento al avance de las acciones anunciadas.

Sobre la entrega de Vivienda para el Bienestar, la mandataria recordó los cuatro componentes del programa: construir 1.8 millones de casas nuevas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos; entregar el mismo número de créditos para mejoramiento de vivienda; otorgar un millón de escrituras; y beneficiar a 5 millones de familias con la reestructuración de créditos impagables .

La Presidenta Claudia Sheinbaum con una beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, en Morelos, el 25 de julio de 2025. ı Foto: Cortesía

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que de 1.2 millones de viviendas que tiene como meta el organismo, ya cuenta con 440 conjuntos habitacionales aprobados que representarán 514 mil casas nuevas, es decir, un avance del 43 por ciento en la meta sexenal. Mientras que en Morelos, puntualizó que la meta del organismo son 13 mil nuevas viviendas con una inversión de 8 mil 150 millones de pesos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que este sábado se entregaron 128 viviendas nuevas y 207 escrituras del Insus, como parte de la meta nacional de construcción de 1.8 millones de nuevas casas en todo el país y la entrega de un millón de escrituras a nivel nacional.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Presidenta por ampliar la meta de vivienda en la entidad, que ahora es de 24 mil nuevas casas en todo el sexenio; lo que se suma a otras acciones coordinadas entre ambos niveles de gobierno, como la inversión de mil 100 millones de pesos para tecnificar el campo, la construcción de un Centro de Convenciones en Cuernavaca y el programa carretero “Circuito Tierra y Libertad”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum con una beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, en Morelos, el 25 de julio de 2025. ı Foto: Cortesía

cehr