Maestras y maestros son protagonistas de la transformación y constructores del futuro de México: Mario Delgado

Develación del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional por el Día de la Maestra y el Maestro.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el magisterio mexicano ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país y hoy encabeza, junto con el Gobierno de México, una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales. Señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un compromiso histórico con la educación pública, basado en el principio de que la enseñanza no es una mercancía, sino un derecho para todas y todos.

Durante la Develación del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional por el Día de la Maestra y el Maestro, realizada en el Auditorio al aire libre Mtro. Lauro Aguirre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), Mario Delgado Carrillo comentó que esta emisión también conmemora el centenario de las secundarias en México. Explicó que el diseño del billete incluye a Palma Guillén, primera directora de secundarias, como homenaje a quienes contribuyeron a transformar la educación nacional.

Mario Delgado Carrillo sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación han reivindicado al magisterio nacional y el compromiso de construir una nueva relación entre el Estado y las maestras y maestros.

Mario Delgado Carrillo comentó que en la actual administración se construirán 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior con el propósito de garantizar que ningún joven sea rechazado por falta de lugares; añadió que 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina cuyo objetivo es consolidar becas universales para todas y todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta preparatoria y, en algunos estados, también universidad.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo encabezó, además, la lectura colectiva del poema La Clase, de Raúl Ferrer, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Lectura.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que un país también se construye desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación de quienes acompañan, inspiran y ayudan a generaciones enteras a creer en su futuro y en el de México.

La titular de la institución de la suerte refirió que pocas causas son tan importantes como la educación y que, en esta transformación, quienes enseñan no son vistos únicamente como trabajadores del aula, sino como formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México.

“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, destacó que la vocación docente nace desde la infancia, a partir del ejemplo, el acompañamiento y la solidaridad que maestras y maestros brindan a niñas, niños y jóvenes en las aulas. El 15 de mayo tiene un profundo significado histórico para el país, al relacionarse con la defensa de la soberanía nacional y la resistencia republicana, subrayó.

Subrayó que las maestras y los maestros han sido protagonistas de las grandes transformaciones de México, al mantenerse firmes en su compromiso de educar, formar ciudadanía y fortalecer el desarrollo nacional desde las comunidades escolares, y resaltó la importancia de reconocer el legado de figuras fundamentales de la educación mexicana, como Moisés Sáenz y Palma Guillén.

Finalmente, Noemí Juárez Pérez reconoció el trabajo y compromiso de las escuelas normales del país, así como la importancia de fortalecer la unidad entre las comunidades educativas y las nuevas generaciones de docentes.

Por su parte, el director de la BENM, Roberto Renato Jiménez Cabrera, señaló que la transformación del país sólo es posible mediante la formación humanista de nuevas generaciones desde las aulas y las escuelas normales, donde maestras y maestros tienen la misión de construir una sociedad más justa y solidaria.

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FGR