Mario Delgado destaca diálogo permanente con la CNTE y propuesta para desaparecer USICAMM

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Gobierno Federal mantiene un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para alcanzar acuerdos que beneficien al magisterio y a la educación pública.

Durante la semana se han sostenido reuniones con las distintas representaciones de la CNTE, en las que se abordaron las principales demandas del movimiento magisterial. Delgado Carrillo subrayó que una de las prioridades es avanzar en la desaparición de USICAMM, compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario explicó que se definió una ruta de trabajo con fechas concretas para presentar una iniciativa en el próximo periodo legislativo. El objetivo es garantizar derechos laborales , fortalecer la transparencia y erradicar prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción.

Asimismo, señaló que la reforma deberá construirse con la participación de maestras y maestros de todo el país , mediante consultas directas en las escuelas para definir sus alcances y metas.

Compleja, abrogación de reforma a la Ley del ISSSTE de 2007

En el tema de pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reconoció que la abrogación de la reforma de 2007 es compleja por el alto costo fiscal que implicaría, equivalente a 20 puntos del PIB.

“Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado, y cuya abrogación total, resulta en estos momentos muy difícil lograrlo, dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, destacó.

Como alternativa, Batres Guadarrama explicó que se propone crear una aseguradora pública que opere de manera coordinada con PENSIONISSSTE. El objetivo es fortalecer la opción pública del sistema de cuentas individualizadas y ofrecer menores costos para los trabajadores.

El funcionario recordó que PENSIONISSSTE es actualmente la Afore pública con menores comisiones y que las reformas impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador permitieron evitar el cobro de aproximadamente 175 mil millones de pesos en comisiones hasta 2030. También destacó el papel del Fondo de Pensiones para el Bienestar para complementar las pensiones y acercarlas al último salario del trabajador activo.

Exhortan a terminar protesta

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que ya existe una propuesta para atender el ingreso, promoción y pensiones del magisterio y llamó a concluir las protestas para evitar afectaciones al cierre del ciclo escolar y a las actividades económicas del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación



Por lo tanto “hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, agregó.

cehr