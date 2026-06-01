SEP y Segob, abiertos a diálogo con la CNTE: Mario Delgado

Mario Delgado llama al diálogo con los maestros de la CNTE tras protesta del 1 de junio

Tras las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se realizaron este 1 de junio, la SEP y la Secretaría de Gobernación (Segob) están dispuestos a un diálogo respetuoso y constructivo con los maestros, así lo dio a conocer el secretario de Educación Mario Delgado, a través de un mensaje.

“Invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes y las demandas legítimas que tienen”, señaló el titular de la SEP.

Enfatizó en lo que ayer informó la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en atención a una de las principales demandas del magisterio.

Invitó a los integrantes de la CNTE construir esta iniciativa de manera conjunta, garantizando plenamente los derechos laborales de los maestros, así como la absoluta transparencia en los procesos que les conciernen.

Asimismo, Mario Delgado rechazó, al igual que lo hizo la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la participación de provocadores e infiltrados en una marcha legítima del magisterio, los cuales generaron destrozos.

“Somos un gobierno democrático y respetuoso de la libertad de expresión y de manifestación. Rechazamos la participación de provocadores e infiltrados en una marcha legítima del magisterio, cuyo único propósito es generar actos de violencia. Reiteramos, una vez más, nuestra disposición e invitamos al diálogo”, dijo.

Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional.



Somos un gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y manifestación pacífica. Rechazamos la participación de infiltrados que incitan a actos violentos.



Reiteramos nuevamente la… pic.twitter.com/HZuQYuiROj — Mario Delgado (@mario_delgado) June 1, 2026

Mario Delgado recuerda avances en diálogos de 2025 con la CNTE

Recordó que hace un año se publicó un decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum para detener y reducir gradualmente la edad mínima para tener derecho a la pensión por jubilación de las y los trabajadores que están en el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, lo que ha permitido que miles de docentes puedan jubilarse a una edad más temprana.

Expuso que los gobiernos anteriores establecieron, desde 2007, una condición adicional muy injusta para los servidores públicos; donde, además de cumplir con los años de servicio requerido, debían alcanzar una edad mínima para acceder a la jubilación.

Dicho límite de edad se ha incrementado gradualmente y tenía previsto en la ley llegar a 60 años en 2028. Sin embargo, gracias al decreto impulsado por la Presidenta de México, ese aumento se detuvo y comenzará a reducirse de manera progresiva, hasta ubicarse en 55 años para los hombres y 53 para las mujeres en 2034.

Esta medida representa un reconocimiento a la importancia del trabajo magisterial y al desgaste físico y mental que representa, por lo que es una cuestión de justicia el que puedan retirarse a una edad que les permita disfrutar de su pensión.

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