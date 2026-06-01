Enfrentamiento entre policías y la CNTE deja al menos un herido en CDMX

Enfrentamiento entre policías y la CNTE deja al menos un herido.

Un enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejó al menos un maestro herido.

El choque ocurrió cuando los docentes intentaron derribar las vallas metálicas de protección, ubicadas en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, para ingresar al Zócalo capitalino.

Así comenzó un enfrentamiento en el que, según las autoridades, se lanzaron cohetones, lo que provocó que un docente resultara herido, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

“Uno de los participantes resultara herido, el cual ya fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica”, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la red social X.

🚨⚠️ Integrantes de la CNTE intentaron romper las vallas que fueron colocadas sobre 20 de Noviembre, para disuadir su intento de llegar al Zócalo en la marcha que llevan a cabo este lunes.https://t.co/V4tb1Glyar pic.twitter.com/O342hKkV81 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Ante las acusaciones en redes sociales de que los policías de la CDMX utilizaron balas de goma, la SSC-CDMX rechazó que haya utilizado dichos proyectiles.

En redes sociales, la institución aseguró que sus elementos “sólo portan su equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y, algunos de los uniformados portan extintores; esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas ni balas de goma, ni petardos”.

Ahora los integrantes de la CNTE comenzaron a instalar un plantón en la calle 20 de Noviembre, cerca del Zócalo de la Ciudad de México.

Gobierno de México pide a CNTE acudir a la mesa de trabajo para atender sus demandas

Después de los hechos violentos, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, emitió un mensaje donde reiteró el respeto al derecho a la libre manifestación, pero rechazó tajantemente la presencia de “infiltrados” que incitan a la violencia.

En tanto, la secretaria de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, rechazó la presencia de lo que llamó “provocadores”, quienes, dijo, “no son maestros”, en una “movilización legítima del magisterio”.

La secretaria de Gobernación también reiteró el llamado del Gobierno federal a que la CNTE ejerza su derecho a manifestarse de manera pacífica, y a continuar participando en las mesas de diálogo que ha dispuesto con los dirigentes.

“Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a los integrantes de la #CNTE a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en @SEGOB_mx para atender sus demandas”, escribió Rodríguez Velázquez.

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JVR