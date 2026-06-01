Manifestantes de la CNTE intentan romper vallas metálicas para llegar al Zócalo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron romper las vallas con las que se toparon sobre 20 de Noviembre, que fueron colocadas para disuadir su intento de llegar al Zócalo en la marcha que llevan a cabo este lunes.

Alrededor de las 14:00 horas, la vanguardia de la marcha de la CNTE que partió desde el Ángel de la Independencia arribó a 20 de Noviembre, en un nuevo intento por llegar al Zócalo después de que, horas antes, encontraran el paso cerrado por la calle Madero.

#PrecauciónVial | Marcha procedente del Ángel de la Independencia arriba a 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/CYYivt7PCg — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

Al toparse con el cierre en 20 de Noviembre, los manifestantes intentaron romper el cerco haciendo uso de marros, aunque, al cierre de esta nota, no se ha reportado que lo hayan logrado.

De igual forma, en el mismo punto se han registrado lanzamientos de petardos y otros enfrentamientos entre los manifestantes y los policías. Incluso, se ha reportado la presencia de gas para disuadir la protesta.

🔴Manifestantes golpean e intentan derribar las vallas metálicas que impiden el paso hacia el Zócalo durante la marcha de la CNTE. 👇



📹@JCWilliams54 vía @El_Universal_Mx pic.twitter.com/dAptdYvWqA — Azucena Uresti (@azucenau) June 1, 2026

En la misma calle, se registró un manifestante herido por un objeto usado como proyectil que cayó directamente a su cabeza. Se reporta que otros habrían sido lesionados como resultado de los enfrentamientos, aunque se desconoce una cifra y causas.

En tanto, en otros puntos del Centro Histórico, los manifestantes vandalizan y atacan las grúas con las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha intentado contener el avance de la manifestación.

La #SSC informa:



Durante el avance de la marcha de maestras y maestros que se realiza esta tarde, un grupo de personas, al menos tres de ellos embozados, golpearon con martillos las llantas, ventanas y parabrisas de una grúa de #Tránsito que se encontraba sobre la avenida… pic.twitter.com/x6Enuq2bmd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

Más temprano, un grupo de encapuchados se separó de la marcha y se detuvo en la sede de la Secretaría del Bienestar, en donde rompió los cristales de la entrada y escribió un grafiti con la leyenda “LA CNTE VIVE”.

Los manifestantes de la CNTE intentan llegar al Zócalo, como parte de su agenda en las manifestaciones de este lunes. Acusan que los Gobiernos federal y capitalino no deberían cerrar el acceso a esta plaza pública, pues, dicen “siempre ha sido del pueblo”, en palabras del secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández Morales.

▶️ #VÍDEO | La marcha de la CNTE avanza sobre 20 de Noviembre, con rumbo nuevamente hacia el Zócalo, a pesar de los bloqueos de grúas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

📹: @DanielleLupin pic.twitter.com/nPGmcpAJBY — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

Mientras que autoridades federales y capitalinas han insistido en que el acceso al Zócalo capitalino, en este momento, constituye un riesgo a la seguridad, pues se están instalando los escenarios para el evento Fan Fest por la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se inaugura el próximo jueves.

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