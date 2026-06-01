Mundial 2026: SSC desplegará más de 56 mil policías para resguardar la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un total de 56 mil 320 elementos para resguardar la Ciudad de México durante la celebración del Mundial de Futbol 2026, así lo informó el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

El operativo de seguridad se implementará del 11 de junio al 19 de julio y contempla vigilancia en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y los Festivales Futboleros que se realizarán en distintos puntos de la capital.

Para la zona del Estadio Ciudad de México se desplegarán 9 mil 194 elementos de la SSC apoyados por 923 vehículos. Además, participarán mil 659 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes contarán con 83 vehículos.

La SSC prevé utilizar el mayor volumen de personal los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, fechas en las que se disputarán partidos en la capital y para las cuales se estima una asistencia de 82 mil 287 personas por encuentro.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ı Foto: Fernanda Rangel

En el Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino, las autoridades esperan recibir hasta 60 mil visitantes por día entre el 11 de junio y el 19 de julio. Para garantizar la seguridad de los asistentes se habilitarán siete puntos de inspección con filtros de revisión visual y aleatoria para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Como parte del dispositivo de atención se contará con 36 elementos de la Cruz Roja, así como personal de atención prehospitalaria y brigadas especializadas en búsqueda y localización de personas.

En tanto, para los Festivales Futboleros de la ciudad se desplegarán 291 elementos de la SSC; las autoridades estiman que los eventos de mayor tamaño registren una asistencia máxima de 2 mil personas.

Las autoridades también dieron a conocer la lista de objetos prohibidos para ingresar a los eventos mundialistas, entre los que se encuentran:

Armas

Explosivos

Lentes

Materiales inflamables

Alimentos

Bebidas alcohólicas

Drogas

Equipos profesionales de grabación

Como es de conocimiento público, el Estadio Ciudad de México albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo, y cuatro partidos adicionales, con un aforo esperado superior a las 82 mil personas.



A fin de garantizar la seguridad vial de las y los aficionados, y una movilidad… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

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LMCT