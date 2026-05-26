Se planta CNTE en Centro Histórico

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras forcejeos, golpes y ser rociados con extintores por algunos integrantes de contingentes policiacos que les impidieron llegar al Zócalo, grupos de la disidencia magisterial, agrupada en la CNTE, instalaron un plantón en las calles del Centro Histórico para exigir solución a sus demandas, a pesar de que en las secretarías de Gobernación y de Educación Pública les ofrecieron apertura para atender sus demandas y llegar a acuerdos, igual que en anteriores ocasiones.

En esta movilización, encabezados por sus dirigencias seccionales para insistir en un incremento salarial, ahora del 100 por ciento, y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, participan disidentes de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Baja California, a los que granaderos impidieron llegar a la Plaza de la Constitución en la que se instala un fan fest para el Mundial de Futbol, luego de que intentaron instalarse en el Eje Central, de lo que desistieron después de dialogar con las autoridades capitalinas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La salida de Andy

En vísperas de la nueva visita a México de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el Gobierno mexicano no tiene prisa en alcanzar una resolución definitiva sobre el T-MEC, aunque reconoce que el no avanzar genera mucha incertidumbre y que, por eso, se planteó que hubiese conversaciones formales antes del primero de julio, sin fijar el tiempo que podrían tardar.

Agregó que el objetivo de esos trabajos bilaterales con EU es alcanzar la mejor posición comercial posible para México, aun si eso se prolongara más allá de esa fecha, ya que, además de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, se incluirán temas financieros, de propiedad industrial y comercio digital, entre otros.

Para buscar una diputación por el sexto distrito federal de Tabasco, que abarca Cento-Villahermosa, la capital, Tacotalpa y Teapa, Andrés Manuel López Beltrán le comunicó a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que se separará temporalmente de la Secretaría de Organización y de la Comisión Nacional de Elecciones de ese movimiento, y refrendó su respaldo a la Presidenta Sheinbaum.

Exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito en retiro, a los que siguen sin pagarles su indemnización extraordinaria prevista para los que dejaron sus cargos por la entrada en vigor de la primera reforma judicial —la segunda se discutirá en el Congreso hasta 2028—, volvieron a cerrar ayer la sede del Órgano de Administración Judicial en la avenida Revolución, y en una manta, que desplegaron en ese lugar, advirtieron que “Sin seguridad ni Estado de derecho, ¡No al Mundial de Futbol en México!”.

Con actos de resistencia civil amenaza el PAN “si tocan a Maru Campos”, gobernadora de Chihuahua, que comparecerá mañana en la FGR.