• La salida de Andy

Le llovió a Andy López Beltrán en las benditas redes luego de que anunciara su dimisión a la Secretaría de Organización de Morena, para ahora buscar que lo postulen —lo cual seguramente ocurrirá— a diputado por Tabasco. Y es que muy pronto se conoció un video de diciembre del 2024 en el que dice: “Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción”. Esto, antes de prometer que le dedicaría su vida a la Ciudad de México. Y no fue el único asuntito que le refrescaron. También hubo quien cuestionó por qué a diferencia de la salida de Luisa María Alcalde, que fue más bien fría y apurada, la del hijo de AMLO fue entre algodones. “Has sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México”, le escribió la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, mientras otros líderes lo bañaron de elogios. No faltó quien cuestionara que se le den por buenos los logros que incluyó en su renuncia sin ponerse en la balanza sus malos resultados en la elección de Durango o en el mitin en Chihuahua. ¡Cómo son!

• Slim, en la Corte

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Y fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, el que recibió en sus oficinas a los empresarios Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub. En videos difundidos ayer se ve el momento en el que ambos salen del edificio ubicado en Pino Suárez 2 tras la reunión. Por cierto que, más allá de la formalidad, quienes atestiguaron el encuentro, nos dicen que éste transcurrió en un ambiente relajado, de muy buen ánimo y se notó una actitud franca de colaboración. Pasearon por el salón del Pleno y por los pasillos del Alto Tribunal, intercambiando ideas en un tono cercano y cordial. Quienes siguen de cerca el acontecer en la Corte nos hacen ver que todo eso no es casual: ya se ha visto que la institución tiene una intención real de construir puentes de encuentro y de sostener un diálogo permanente con el sector empresarial, con miras a impulsar entendimientos de largo plazo. También hay quien ha visto esta iniciativa como una vía que abona a la certidumbre que busca tener la IP a la hora de invertir. Ahí el dato.

• Las batallas de Marx

No hace mucho —apenas el pasado 15 de mayo—, el responsable de diseñar los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, Marx Arriaga, retomó la ruta del escándalo al llamar a una protesta para exigir la refundación de la Secretaría de Educación Pública encabezada por Mario Delgado. Diez días después del fallido levantamiento —pues dicen que no le fue muy bien con la convocatoria— nos comentan que el viejo guerrero de la cruzada contra los acentos, las comas fifís y cualquier sospecha de neoliberalismo impreso, se lanzó contra su sucesora, Nadia López García, directora de Materiales Educativos de la SEP, quien, de acuerdo con fuentes muy confiables para él, le está preparando una denuncia en tribunales. Según Marx, nos señalan, fiel a su escalada contra las mujeres —recordemos que se negó a incluir a nuestras heroínas en los libros que editó—, López García es una “prianista” y “buena representante neoliberal” a la que colgó el nuevo título de villana, al acreditarle también el despido de “todos los obradoristas” de su dirección. Qué tal.

• Cero y van 4

Para nadie fue sorpresa, nos dicen, que el senador de Morena Enrique Inzunza se ausentara de la Comisión Permanente por cuarta ocasión consecutiva, esta vez le tocó suplirlo a su compañera Sasil de León; sin embargo, nos indican, lo que todo el mundo sí esperaba o sí deseaba —al menos desde la oposición— era que si se la va a pasar escondido, “evitando el escándalo” por los cuestionamientos que se hicieron en su contra desde EU, por presuntos vínculos con el crimen organizado, era mejor que solicitara licencia para separarse de su curul y, de paso, permitir que las autoridades lo investiguen por lo ya expuesto; sin embargo, nos hacen ver que el legislador prefiere que lo llamen faltista a quedar desaforado y verse en la obligación de rendir cuentas ante la justicia. Frente a estas circunstancias, nos explican, ya inicia hoy martes el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el que está por verse si Inzunza participará en el análisis, debate y aprobación de reformas clave en materia judicial y electoral. Atentos.

• Más del fuego amigo

Y el que no dejó de expresar su inconformidad contra reformas o planteamientos que han surgido desde Morena —aun siendo parte de la 4T— fue el senador del Verde Luis Armando Melgar, quien rechazó la iniciativa planteada por el líder de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, para declarar nula una elección si se comprueban intervenciones extranjeras. “Esta iniciativa va a tener repercusiones en Estados Unidos y en el mundo y aumentará la preocupación sobre el estado de la democracia en México, por lo tanto estoy valorando mi voto en contra”, dijo Melgar, ya reconocido por ser uno de los políticos más rebeldes de la coalición. Para el legislador chiapaneco, lo que se ha puesto sobre la mesa es uno de esos proyectos que parecen estar diseñados para anular elecciones y buscar perpetuarse en el poder. Incluso, nos dicen que Melgar se puso del lado de los opositores, al exigir que antes de inventar causas de nulidad de una elección, el bloque oficialista debe reconocer la injerencia del crimen organizado en los procesos. Uf.

• Advertencia azul

“Nos vamos a poner locos” y nada menos que eso. Así fue la advertencia que lanzó ayer el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ante los escenarios considerados por Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien teme que su representada pase de ser testigo a imputada en la audiencia a la que fue requerida el próximo miércoles por la Fiscalía General de la República, en el caso de la participación de agentes extranjeros en un operativo antinarcóticos en su estado. Nos dicen que, aunque los panistas no fueron tan específicos con eso de ponerse locos, es muy posible que el significado de esa amenaza dependa del resultado de la cita de la mandataria estatal con la FGR. Mientras tanto, sobran las críticas del panismo al trato que le están dando las autoridades a Campos. Ayer, después del cierre de filas que hizo la plana mayor de Acción Nacional alrededor de ella, Maru criticó el documento con el que la FGR la convocó. “Hay muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho”, con lo que la gobernadora dejó entrever que buscará la manera de emitir alguna acusación por “procedimientos inadecuados”.