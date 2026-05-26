“Si no hay solución, no rueda su balón”: CNTE

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Porque para los trabajadores de la Coordinadora Nacional de maestros, el torneo del deporte más popular es de quienes hacen juego a los poderes fácticos del mundo, la depredadora FIFA, que a los mundiales transformó en franquicia y que, de la tercera e histórica inauguración, ha hecho evento inalcanzable, impopular por caro y elitista por escaso.

Ayer, más de 800 granaderos impidieron que los manifestantes de la CNTE tomaran la Plaza de la Constitución, en el Zócalo chilango, pero acampan cerca.

Pero vienen más contingentes a declarar un paro nacional, a partir del 1 de junio, en la víspera del informe al pueblo, que la Presidenta Sheinbaum rendirá con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, el más amplio y sólido de la historia.

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El Zócalo, convertido en estadio con mega pantalla y gradas, es objeto de deseo. Si los de la CNTE lo toman, ¿a dónde el mensaje presidencial?, ¿a dónde la pachanga futbolera sin costo?

Por eso cada hora será decisiva, de noche o de día los policías del pueblo deberán impedir que aquel otro pueblo tome la plancha entre Palacio, Catedral, Ayuntamiento y los Portales.

El 15 de mayo la SEP anunció un incremento salarial del 9 por ciento. El SNTE, cuyo líder es senador de la República por Morena ­­­—ya no son como antes— aceptó y festinó. El SNTE se da por atendido y colabora. La CNTE, tan cercana al primer piso de la 4T, no.

Pide 100 por ciento de incremento y derogar la Ley del ISSSTE del 2007 que pasó los fondos para jubilación del Gobierno a las Afores. Y si no, amenaza el líder sectorial de Chiapas, “su pelotita no va a rodar”. Qué pena con las visitas. 5.5 millones, dijeron con alegría autoridades de Turismo.

Ahora, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, y Mario Delgado, titular de Educación, comunican activamente que las puertas para el diálogo están abiertas, que la mesa está puesta para atender a la CNTE. Esas conversaciones no presagian buen puerto de atraque. La charla saldrá cara, la palanca de negociación está del lado de los disidentes y la presión de tiempo y espacio en contra de SEP y Segob.

Al tiempo, Estados Unidos y México inician formalmente la revisión integral del T-MEC, el acuerdo comercial para América del Norte. Las expectativas se han devaluado a golpe de realismo. Un nuevo arreglo de largo plazo está prácticamente descartado. Lo más probable, y a estas alturas, hasta agradecible, será un pacto trilateral con revisiones anuales. Es lo que hay.

Mientras tanto, la FGR cita a comparecer, en calidad de testigo, a la panista gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el asunto inexplicado de los agentes de la CIA. Y al arrinconado mandatario morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por la avalancha de pistas en su contra. Presión máxima de Estados Unidos y del núcleo duro de la 4T. A dos fuegos.