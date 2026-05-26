Slim, en la Corte

Y fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, el que recibió en sus oficinas a los empresarios Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub. En videos difundidos ayer se ve el momento en el que ambos salen del edificio ubicado en Pino Suárez 2 tras la reunión. Por cierto que, más allá de la formalidad, quienes atestiguaron el encuentro, nos dicen que éste transcurrió en un ambiente relajado, de muy buen ánimo y se notó una actitud franca de colaboración. Pasearon por el salón del Pleno y por los pasillos del Alto Tribunal, intercambiando ideas en un tono cercano y cordial. Quienes siguen de cerca el acontecer en la Corte nos hacen ver que todo eso no es casual: ya se ha visto que la institución tiene una intención real de construir puentes de encuentro y de sostener un diálogo permanente con el sector empresarial, con miras a impulsar entendimientos de largo plazo. También hay quien ha visto esta iniciativa como una vía que abona a la certidumbre que busca tener la IP a la hora de invertir. Ahí el dato.