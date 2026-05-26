Por brote de ébola van por filtros sanitarios

CEREMONIA de despedida de la selección nacional de futbol de Irán, en Teherán, antes de su partida hacia el Mundial de 2026, el pasado 13 de mayo.

Ante el brote de ébola registrado en Congo, México implementará filtros sanitarios y medidas epidemiológicas al recibir a las selecciones africanas que participarán en el Mundial 2026, ya que la selección de la nación visitante tiene programado, al menos un partido, en Guadalajara, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes.

La mandataria federal precisó que el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), doctor David Kershenobich, trabaja en la implementación de tales medidas, ya que “tiene que ver con el ébola, que es un problema de enfermedad contagiosa. Hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México. Son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir”.

La Presidenta Sheinbaum subrayó que las medidas no implican vetar la participación de las selecciones afectadas, sino garantizar condiciones seguras para su llegada al país “No quiere decir que no puedan viajar, sino que (se implementen) todas las medidas necesarias que tienen que hacer necesariamente”.

El Dato: La secretaría de Salud de Guanajuato consideró “poco probable” que se presenten contagios de ébola tanto en la entidad como en el resto del país ante el Mundial de Futbol.

Estados Unidos ya impuso una restricción de 21 días a los jugadores provenientes de los países africanos con brote activo, lo que también afectaría la logística de los aficionados que viajen desde esa región al torneo.

El brote, causado por el virus Bundibugyo (BDBV), ha dejado 139 muertos y registra 600 casos sospechosos, según la agencia de salud de la Unión Africana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el riesgo de contagio de alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel mundial, y ha alertado que no existen vacunas ni tratamiento aprobados para esa cepa.

La situación epidemiológica ya alteró la preparación de la selección congoleña, ya que el equipo canceló su concentración y un evento de despedida con aficionados en Kinshasa como medida preventiva, y trasladó sus entrenamientos a Bélgica, donde tiene programado un encuentro amistoso contra Dinamarca antes de viajar al continente americano.

En cuanto a su participación en el Mundial de futbol, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, confirmó que la delegación congoleña deberá permanecer en una burbuja sanitaria durante su estancia en Bélgica.

Al referirse a la situación que enfrenta la selección de futbol de Irán respecto a las disputas de su país con Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ésta utilizará Tijuana como ciudad de residencia durante el Mundial 2026, luego de que representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) solicitaron formalmente a México que albergue a los jugadores iraníes, quienes, pese a disputar sus tres partidos en suelo estadounidense, no podrán pernoctar ahí por su seguridad.

“Vino la representación de la FIFA, a través de una persona, nos dijo que la selección iraní va a jugar en Estados Unidos tres partidos en la primera eliminatoria. EU no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar ahí, nos preguntaron si pueden pernoctar en México. No tenemos ningún problema”, explicó la mandataria.

Sheinbaum Pardo precisó que la gestión de su estancia está en manos de Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial en México, y de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quienes trabajan en conjunto con la FIFA para definir la logística: “Se está buscando que la ciudad sede sea Tijuana, para que puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en EU”.

Además, la Presidenta abordó la polémica generada por un comunicado difundido en redes sociales sobre la protección de los derechos de transmisión del torneo atribuido a la FIFA, sobre el cual, aclaró que el documento no fue enviado por el organismo internacional, sino publicado por Félix Fernández, directivo del Estadio Azteca y responsable de la sede en la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo subrayó que en las cuatro reuniones de coordinación que han sostenido los directivos de la FIFA con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y con representantes del Gobierno federal, el tema de la piratería nunca fue planteado formalmente y consideró que “No está bien que sea a través de las redes sociales (el planteamiento) cuando hay mesas de trabajo”.

La mandataria federal consideró que las transmisiones deberían ser accesibles para toda la población y recordó que el Gobierno instalará pantallas en múltiples puntos del país para garantizar la visibilidad gratuita de todos los partidos.