CSP: Citatorios a góbers no implican imputación

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y exfuncionarios de los estados de Chihuahua y Sinaloa no representan imputaciones formales, sino que forman parte de procedimientos de investigación y entrevistas ministeriales.

En conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria se refirió al citatorio girado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, relacionado con investigaciones derivadas del operativo en un narcolaboratorio tras el que fallecieron agentes extranjeros.

El Dato: MARU CAMPOS recibió un citatorio para declarar el 27 de mayo a las 10:00 horas en calidad de testigo; sin embargo, la FGR no indicó fecha para la declaración de Rocha Moya.

Sheinbaum Pardo explicó que la Fiscalía mantiene “dos investigaciones”, una de ellas vinculada al caso de Chihuahua y la otra a la presencia de agentes extranjeros en un laboratorio.

“Ha entrevistado a varios de la Fiscalía de Chihuahua y, como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista”, indicó.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que el llamado no significa una acusación formal.

“No quiere decir que haya una imputación de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista”, sostuvo.

Asimismo, mencionó la investigación relacionada con solicitudes de detención urgente con fines de extradición realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios vinculados a Sinaloa.

Entre ellos se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas”, insistió la mandataria.

El pasado sábado, la FGR entregó citatorios a los mandatarios estatales de Chihuahua, y Sinaloa, así como a otros funcionarios y exfuncionarios, relacionados con las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

La mandataria señaló que las investigaciones continúan por parte de las autoridades y reiteró que la información dada a conocer hasta ahora corresponde a diligencias ministeriales y solicitudes de entrevista a distintas personas relacionadas con los casos.

También adelantó detalles sobre el acto público que encabezará el próximo domingo para informar sobre los resultados de su administración, a dos años de la elección presidencial de 2024.

“Nuestra visión siempre es dar un informe”, afirmó Sheinbaum, quien explicó que habrá actos simultáneos en las 32 entidades del país con pantallas conectadas para seguir el mensaje principal.

Añadió que el evento también servirá para defender la soberanía nacional ante críticas recientes. “En México decidimos los mexicanos, nadie más”, declaró.

La Presidenta Sheinbaum confirmó que el evento no se realizará en el Zócalo capitalino debido a los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol y a la instalación del FIFA Fan Fest.

“El Zócalo está lleno del FIFA Fan Fest (…) no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, dijo.

Defiende a Morena ante una “ofensiva mediática”

| Por Tania Gómez |

EL GOBIERNO federal aseguró que Morena mantiene una sólida preferencia electoral y respaldo ciudadano, pese a lo que calificó como una “ofensiva mediática” contra integrantes del movimiento en las últimas semanas.

Durante su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó datos de encuestas sobre identificación partidista e intención de voto rumbo a futuras elecciones legislativas, con los que defendió la fortaleza de su partido frente a la oposición.

La mandataria señaló que, de acuerdo con las cifras citadas, “39 por ciento de las y los ciudadanos ya tienen identidad partidista” con Morena, mientras que el PAN registra cuatro por ciento y el PRI, cinco por ciento.

Asimismo, mencionó escenarios de intención de voto para diputados federales, en los que Morena alcanzaría 39 por ciento de las preferencias, frente al 11 por ciento del albiazul y 10 por ciento del tricolor.

“En medio de esta ofensiva mediática que hemos vivido en las últimas semanas”, el movimiento mantiene respaldo ciudadano, dijo la Presidenta.

Sheinbaum Pardo hizo referencia a las acusaciones y señalamientos recientes relacionados con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a esa entidad.

Sostuvo que, pese a las críticas y cuestionamientos difundidos en medios y redes sociales, Morena conserva una ventaja amplia en las mediciones de preferencia partidista y electoral.

Además, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión en alianza con El Heraldo Media Group, la presidenta mantiene un nivel de aprobación del 70 por ciento, pese a un contexto de presiones internacionales y temas políticos en curso.

Al cuestionar sobre el desempeño de la mandataria, 70 por ciento de los encuestados respondió estar “de acuerdo” con su trabajo; 23, en desacuerdo; cinco se mostró neutral y el resto no supo o no contestó.