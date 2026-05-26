PAN ve trampa de FGR en notificación a Maru

LA GOBERNADORA de Chihuahua, al encabezar la Mesa Estatal de Seguridad, ayer.

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de tender una trampa jurídica contra María Eugenia Campos Galván, al citarla como testigo en una carpeta de investigación, pero con fundamentos legales aplicables a personas imputadas.

A pesar de esto, la gobernadora de Chihuahua acudirá mañana a las instalaciones federales en Ciudad Juárez, aunque su defensa afirma que no tiene obligación legal de comparecer por la protección constitucional de su cargo.

Roberto Gil, representante legal de la mandataria, colocó el riesgo de cambio de calidad jurídica como el punto central del citatorio: “Gobernadora, venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor por si aquí le cambiamos la condición a culpable”, resaltó el litigante, al explicar el alcance del documento judicial.

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El Dato: Jorge Romero anunció que el partido albiazul alista distintas acciones a nivel nacional en defensa de la democracia, las libertades y de la titular del Ejecutivo de Chihuahua.

Según Gil Zuarth, la autoridad federal no precisó hechos, delitos, circunstancias ni documentos requeridos a la gobernadora. La comparecencia, señaló, alude a una carpeta de investigación cuyo contenido sólo conoce el Ministerio Público Federal (MP), lo que impide identificar con claridad qué información busca obtener la FGR en el citatorio.

El abogado sostuvo que Campos Galván mantiene intacta la protección constitucional derivada de su cargo como gobernadora constitucional: “Jurídicamente la gobernadora no tiene obligación de comparecer. No puede ser sujeta a ninguna medida restrictiva de su libertad. Ninguna. Mientras la Constitución esté vigente, esa es la situación legal que enfrentamos”.

La defensa también acusó un trato diferenciado frente al caso de Sinaloa, ya que consideró que a Rubén Rocha Moya se le habría citado a una entrevista, mientras que a Campos Galván se le requirió una comparecencia personal como testigo.

Agregó que, si la FGR pretendiera imputarla, antes tendría que existir un procedimiento de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados y el Congreso local.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, cerró filas con la mandataria chihuahuense y acusó a la FGR de usar las instituciones con fines políticos. Además, anticipó protestas durante la semana y una movilización en el Estado el próximo fin de semana: “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”, advirtió ante los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

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El dirigente del blanquiazul sostuvo que la movilización buscará mostrar respaldo político y ciudadano a la mandataria estatal. Aunque no detalló horarios ni puntos de concentración, anticipó una acción “fuerte” y “grande” en Chihuahua durante el fin de semana.

Romero planteó esa ruta como una reacción frente a una eventual acción penal contra la gobernadora chihuahuense sin un procedimiento previo de desafuero: “Si tenemos que volcarnos a las calles, pues vamos a las calles. Si tenemos que hacer huelgas o clausurar simbólicamente, lo haremos. Vamos a sacar todo el manual de resistencia civil pacífica”.

El dirigente del blanquiazul también advirtió que el partido mantendrá una postura de defensa pública si la FGR intenta modificar la calidad jurídica de Campos durante la comparecencia ante la Fiscalía.

Aunque Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados y legisladora del PAN, rechazó que el caso de Chihuahua pueda equipararse con los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa, afirmó que Campos Galván representa a quienes exigen seguridad y legalidad para sus familias, comunidades y estados.

La dirigente del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, calificó el citatorio como parte de una persecución política contra la gobernadora y sostuvo que el objetivo es el control del estado: “Chihuahua no se rinde, no se entrega, no se dobla”, declaró.

El blanquiazul llevó el caso al terreno electoral, donde Jorge Triana, vocero del partido, sostuvo que el partido oficial adelantó la contienda de 2027 en Chihuahua y abrió una ruta de desgaste político contra un gobierno opositor.

Romero Herrera concluyó que el citatorio colocó a la mandataria estatal en una posición de mayor exposición nacional y logró consolidar el respaldo político y ciudadano frente a los próximos comicios del 2027, por lo que adelantó que preparan movilizaciones.

Mandataria acusa “incongruencias”

Por Elizabeth Hernández

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, afirmó que acudirá al requerimiento judicial que recibió por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque acusó fallas en la elaboración del sustento.

“Hay muchas incongruencias en ese citatorio; está mal hecho, pero por supuesto que lo atenderemos”, dijo ante medios locales al salir de la Mesa Estatal de Seguridad.

A la par del proceso, la mandataria estatal sostuvo que continuará con sus funciones al frente del gobierno: “Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar y aquí seguimos”.

Sobre la posibilidad de una respuesta legal por las irregularidades dentro del citatorio, Campos Galván mencionó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé sanciones cuando no se respeta la investidura de funcionarios públicos, aunque evitó profundizar en ese punto.

“El tema ya es jurídico y no me corresponde hablar más de eso, porque estamos en las investigaciones.

En el cierre de su declaración, Campos vinculó las muestras de apoyo con un mensaje de respaldo hacia Chihuahua y el país. La mandataria agradeció a quienes, dijo, se han pronunciado de buena fe en medio del proceso: “Estamos cuidando no a Maru, sino a la patria, a nuestro México”.