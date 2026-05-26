Inaugura Claudia Glorieta de Mujeres Libres de BCS

A TRAVÉS de un enlace de Palacio Nacional a San José del Cabo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur, que tuvo una inversión de 700 millones de pesos, se concluyó en un año generando dos mil 100 empleos y que beneficiará a 351 mil habitantes de la región, así como 2.6 millones de turistas al año.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Antonio Esteva, detalló que la glorieta reducirá los tiempos de traslado hasta en 40 minutos, con flujo continuo entre San José del Cabo, la zona hotelera, el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y el corredor turístico hacia Cabo San Lucas.

APERTURA de la obra en San José del Cabo, ayer. ı Foto: Especial

Además, cuenta con una ciclovía bidireccional de 840 metros, 17 cruces peatonales con semáforos, casi dos hectáreas de banquetas y reforzamiento de un puente peatonal.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, puntualizó que esta obra generará bienestar y mejorará la movilidad de los habitantes de la región y de los turistas, quienes ahora podrán disfrutar más del estado.

El Dato: EL PROGRAMA otorgará un apoyo anual de movilidad de 45 mil pesos para que la o el investigador beneficiado viaje a México a desempeñar actividades académicas.

APOYO. Asimismo, la mandataria presentó el programa Cátedras de la diáspora mexicana, que tiene por objetivo mantener un vínculo entre México y los investigadores mexicanos que residen en el exterior a través de actividades académicas, de formación y de investigación, quienes serán reconocidos dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); cuya convocatoria se publica el 5 de junio y la recepción de solicitudes será del 26 de junio al 24 de julio.

351 mil habitantes serán beneficiados con la obra

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señaló que este programa forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico que reconoce el talento, la experiencia y el compromiso de la comunidad científica mexicana en el exterior, que mantiene un profundo vínculo afectivo, intelectual y profesional con el país.