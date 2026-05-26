Cero y van 4

Para nadie fue sorpresa, nos dicen, que el senador de Morena Enrique Inzunza se ausentara de la Comisión Permanente por cuarta ocasión consecutiva, esta vez le tocó suplirlo a su compañera Sasil de León; sin embargo, nos indican, lo que todo el mundo sí esperaba o sí deseaba —al menos desde la oposición— era que si se la va a pasar escondido, “evitando el escándalo” por los cuestionamientos que se hicieron en su contra desde EU, por presuntos vínculos con el crimen organizado, era mejor que solicitara licencia para separarse de su curul y, de paso, permitir que las autoridades lo investiguen por lo ya expuesto; sin embargo, nos hacen ver que el legislador prefiere que lo llamen faltista a quedar desaforado y verse en la obligación de rendir cuentas ante la justicia. Frente a estas circunstancias, nos explican, ya inicia hoy martes el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el que está por verse si Inzunza participará en el análisis, debate y aprobación de reformas clave en materia judicial y electoral. Atentos.