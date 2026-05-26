Advertencia azul

“Nos vamos a poner locos” y nada menos que eso. Así fue la advertencia que lanzó ayer el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ante los escenarios considerados por Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien teme que su representada pase de ser testigo a imputada en la audiencia a la que fue requerida el próximo miércoles por la Fiscalía General de la República, en el caso de la participación de agentes extranjeros en un operativo antinarcóticos en su estado. Nos dicen que, aunque los panistas no fueron tan específicos con eso de ponerse locos, es muy posible que el significado de esa amenaza dependa del resultado de la cita de la mandataria estatal con la FGR. Mientras tanto, sobran las críticas del panismo al trato que le están dando las autoridades a Campos. Ayer, después del cierre de filas que hizo la plana mayor de Acción Nacional alrededor de ella, Maru criticó el documento con el que la FGR la convocó. “Hay muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho”, con lo que la gobernadora dejó entrever que buscará la manera de emitir alguna acusación por “procedimientos inadecuados”.