Más del fuego amigo

Y el que no dejó de expresar su inconformidad contra reformas o planteamientos que han surgido desde Morena —aun siendo parte de la 4T— fue el senador del Verde Luis Armando Melgar, quien rechazó la iniciativa planteada por el líder de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, para declarar nula una elección si se comprueban intervenciones extranjeras. “Esta iniciativa va a tener repercusiones en Estados Unidos y en el mundo y aumentará la preocupación sobre el estado de la democracia en México, por lo tanto estoy valorando mi voto en contra”, dijo Melgar, ya reconocido por ser uno de los políticos más rebeldes de la coalición. Para el legislador chiapaneco, lo que se ha puesto sobre la mesa es uno de esos proyectos que parecen estar diseñados para anular elecciones y buscar perpetuarse en el poder. Incluso, nos dicen que Melgar se puso del lado de los opositores, al exigir que antes de inventar causas de nulidad de una elección, el bloque oficialista debe reconocer la injerencia del crimen organizado en los procesos. Uf.