La salida de Andy

Le llovió a Andy López Beltrán en las benditas redes luego de que anunciara su dimisión a la Secretaría de Organización de Morena, para ahora buscar que lo postulen —lo cual seguramente ocurrirá— a diputado por Tabasco. Y es que muy pronto se conoció un video de diciembre del 2024 en el que dice: “Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción”. Esto, antes de prometer que le dedicaría su vida a la Ciudad de México. Y no fue el único asuntito que le refrescaron. También hubo quien cuestionó por qué a diferencia de la salida de Luisa María Alcalde, que fue más bien fría y apurada, la del hijo de AMLO fue entre algodones. “Has sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México”, le escribió la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, mientras otros líderes lo bañaron de elogios. No faltó quien cuestionara que se le den por buenos los logros que incluyó en su renuncia sin ponerse en la balanza sus malos resultados en la elección de Durango o en el mitin en Chihuahua. ¡Cómo son!