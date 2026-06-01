Presuntos integrantes de la CNTE rompen vidrios en torre de Secretaría del Bienestar | VIDEO

Presuntos integrantes de la CNTE rompen vidrios de edificio de la Secretaría del Bienestar, sobre Paseo de la Reforma.

En medio de la marcha que este lunes llevan a cabo integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, un grupo de encapuchados rompió los vidrios de la entrada de la sede de la Secretaría del Bienestar, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

En medio de la marcha de este lunes, que partió desde el Ángel de la Independencia alrededor de las 09:00 horas, con dirección al Zócalo, fue captado en video un grupo de encapuchados que se desvió de la manifestación e hizo una parada en el edificio ubicado en Paseo de la Reforma 116.

Al llegar, los manifestantes golpearon los vidrios del acceso en repetidas ocasiones hasta romperlos. Sin embargo, una vez rotos, se retiraron del lugar sin intentar ingresar.

Asimismo, sobre otro de los vidrios dejaron pintada la leyenda: “LA CNTE VIVE”.

En los videos se mira cómo los encapuchados llevan palos de bandera y pancartas del característico color rojo con blanco, por lo que se presume que son integrantes de la CNTE, aunque esto no se ha confirmado ni desmentido por ninguna fuente de manera independiente.

Así quedó la entrada de la Secretaría del Bienestar. ı Foto: Elizabeth Hernández (La Razón de México)

Posteriormente, como fue captado por medios de comunicación, personal del edificio colocó rejas metálicas y protecciones en los accesos del edificio para realizar labores de limpieza y evaluación.

Al cierre de esta nota, se desconoce si ha habido más actos vandálicos en la misma protesta, y las autoridades capitalinas no han emitido alguna comunicación al respecto.

Marcha CNTE en la Ciudad de México

Este lunes 1 de junio, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en la Ciudad de México, con lo que anuncian el inicio de su huelga nacional y mantienen sus exigencias.

Con esta nueva protesta (en donde, según la CNTE, se dieron cita maestros de varios estados), la Coordinadora continúa su exigencia por la abrogación de la Ley ISSSTE del 2007, mejoras salariales y otros puntos que han sido presentados al Gobierno federal.

▶️ #VÍDEO | La marcha de la CNTE avanza sobre 20 de Noviembre, con rumbo nuevamente hacia el Zócalo, a pesar de los bloqueos de grúas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

📹: @DanielleLupin pic.twitter.com/nPGmcpAJBY — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

La manifestación, que partió desde el Ángel de la Independencia, intenta llegar al Zócalo, a pesar de que, en reiteradas ocasiones, autoridades federales y capitalinas han informado que el acceso a la plaza pública está cerrado.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la CNTE a “privilegiar la construcción de acuerdos”.

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