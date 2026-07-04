SEP, Conalep e INGER impulsan formación de profesionales para la atención de adultos mayores: Mario Delgado

El gobierno de México firmó dos convenios de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), con el propósito de impulsar la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales, así como ampliar las oportunidades de prácticas profesionales para estudiantes y egresados del Sistema Conalep, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Esta colaboración, dijo, responde a los retos que plantea la transformación demográfica del país y contribuye a la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, una política pública impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el derecho al cuidado, promover la corresponsabilidad social y fortalecer las capacidades de quienes brindan atención a las personas mayores.

Al centro el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. ı Foto: Cortesía

Informó que actualmente, en México viven más de 17 millones de personas de 60 años o más, lo que representa alrededor del 13 por ciento de la población nacional. Se estima que para 2050 este grupo alcance cerca del 25 por ciento de la población, por lo que resulta indispensable fortalecer la formación de profesionales técnicos preparados para responder a las necesidades de una sociedad que envejece.

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Durante la firma de los documentos, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que esta alianza representa una oportunidad para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes y responder, desde la educación técnica, a uno de los principales desafíos demográficos del país.

Señaló que el verdadero sentido del Conalep es poner el conocimiento técnico al servicio de quienes más lo necesitan, contribuyendo a construir una sociedad más justa, solidaria e incluyente, mediante una formación pertinente y vinculada con las prioridades nacionales.

Por su parte, la directora general del INGER, María del Carmen García Peña, afirmó que la colaboración permitirá fortalecer la profesionalización de quienes brindan cuidados a las personas adultas mayores y avanzar en la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados con estándares de calidad, equidad y atención integral.

Los convenios también favorecerán el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones, la actualización de competencias y el desarrollo de perfiles profesionales con una sólida preparación técnica, vinculando la formación académica con la investigación científica y la experiencia especializada en geriatría.

cehr