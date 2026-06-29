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Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP, ¿cuándo inician y cuando terminan las clases?

El fin del actual Ciclo Escolar será distinto en algunas entidades; estas son las fechas para el siguiente

Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP
Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

Las clases en las escuelas públicas y las escuelas privadas adscritas al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyen el 15 de julio en la mayor parte del país, por lo que muchas y muchos se preguntan cuándo iniciará el próximo ciclo escolar.

Después de que se realizara una reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías de Educación de todas las entidades del país en mayo, se determinó cuándo iniciará el Ciclo Escolar 2026-2027.

Hasta el momento no se ha publicado de manera oficial el nuevo calendario para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional; sin embargo, en La Razón te compartimos las fechas que fueron confirmadas en mayo.

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Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP

El inicio de clases oficial del el Ciclo Escolar 2026-2027 será el 31 de agosto del 2026 y el fin del ciclo escolar tentativamente será el 21 de julio del 2027; sin embargo, las y los docentes deberán realizar actividades previamente.

De acuerdo con la sep, las y los docentes deberán dedicar dos semanas al fortalecimiento de aprendizajes que se realizarán del 17 al 28 de agosto, con la finalidad de “reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes”.

Se estima que los días festivos en los que se dará una suspensión de clases para el Ciclo Escolar 2026-2027 son los siguientes:

  • Miércoles 16 de septiembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Independencia de México
  • Lunes 2 de noviembre del 2026: Por el Día de Muertos
  • Lunes 16 de noviembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana
  • Viernes 25 de diciembre del 2026: Por navidad
  • Viernes 1 de enero del 2027: Por Año Nuevo
  • Lunes 1 de febrero del 2027: Por la conmemoración del Día de la Constitución
  • Lunes 15 de marzo del 2027: Por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez
  • Sábado 1 de mayo del 2027: Por el Día del Trabajo
  • Miércoles 5 de mayo del 2027: Por la conmemoración de la Batalla de Puebla
  • Sábado 15 de mayo del 2027: Por el Día del Maestro

Además, se contemplan dos periodos vacacionales:

  • Vacaciones de fin de año: Del lunes 21 de diciembre del 2026 al viernes 8 de enero del 2027
  • Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027

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