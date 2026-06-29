Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP, ¿cuándo inician y cuando terminan las clases?

Las clases en las escuelas públicas y las escuelas privadas adscritas al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyen el 15 de julio en la mayor parte del país, por lo que muchas y muchos se preguntan cuándo iniciará el próximo ciclo escolar.

Después de que se realizara una reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías de Educación de todas las entidades del país en mayo, se determinó cuándo iniciará el Ciclo Escolar 2026-2027.

Hasta el momento no se ha publicado de manera oficial el nuevo calendario para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional; sin embargo, en La Razón te compartimos las fechas que fueron confirmadas en mayo.

La convocatoria a la Generación 90 de la Prepa en Línea - SEP está por cerrar. ¡Date prisa y conoce todos los beneficios de estudiar el #bachillerato desde casa!



Ingresa ahora a: https://t.co/dwIBtFKlHz



Fecha límite: Miércoles 1 de julio.#Convocatorias2026PLSEP… pic.twitter.com/bssmKFvqQg — SEP México (@SEP_mx) June 29, 2026

Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP

El inicio de clases oficial del el Ciclo Escolar 2026-2027 será el 31 de agosto del 2026 y el fin del ciclo escolar tentativamente será el 21 de julio del 2027; sin embargo, las y los docentes deberán realizar actividades previamente.

De acuerdo con la sep, las y los docentes deberán dedicar dos semanas al fortalecimiento de aprendizajes que se realizarán del 17 al 28 de agosto, con la finalidad de “reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes”.

En el gobierno de la presidenta @Claudiashein, la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, la Beca Rita Cetina llegará en agosto para beneficiar a 9.9 millones de estudiantes de primaria en todo el país. 💵👧🏻🧒🏻



📣 Con un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para la compra… pic.twitter.com/w5jd3IML4R — SEP México (@SEP_mx) June 18, 2026

Se estima que los días festivos en los que se dará una suspensión de clases para el Ciclo Escolar 2026-2027 son los siguientes:

Miércoles 16 de septiembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Independencia de México

Lunes 2 de noviembre del 2026: Por el Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre del 2026: Por navidad

Viernes 1 de enero del 2027: Por Año Nuevo

Lunes 1 de febrero del 2027: Por la conmemoración del Día de la Constitución

Lunes 15 de marzo del 2027: Por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

Sábado 1 de mayo del 2027: Por el Día del Trabajo

Miércoles 5 de mayo del 2027: Por la conmemoración de la Batalla de Puebla

Sábado 15 de mayo del 2027: Por el Día del Maestro

Además, se contemplan dos periodos vacacionales:

Vacaciones de fin de año: Del lunes 21 de diciembre del 2026 al viernes 8 de enero del 2027

Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.