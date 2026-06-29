Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP, ¿cuándo inician y cuando terminan las clases?

Las clases en las escuelas públicas y las escuelas privadas adscritas al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) concluyen el 15 de julio en la mayor parte del país, por lo que muchas y muchos se preguntan cuándo iniciará el próximo ciclo escolar.
Después de que se realizara una reunión en la que estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías de Educación de todas las entidades del país en mayo, se determinó cuándo iniciará el Ciclo Escolar 2026-2027.
Hasta el momento no se ha publicado de manera oficial el nuevo calendario para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional; sin embargo, en La Razón te compartimos las fechas que fueron confirmadas en mayo.
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Calendario Escolar 2026 a 2027 de la SEP
El inicio de clases oficial del el Ciclo Escolar 2026-2027 será el 31 de agosto del 2026 y el fin del ciclo escolar tentativamente será el 21 de julio del 2027; sin embargo, las y los docentes deberán realizar actividades previamente.
De acuerdo con la sep, las y los docentes deberán dedicar dos semanas al fortalecimiento de aprendizajes que se realizarán del 17 al 28 de agosto, con la finalidad de “reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes”.
Se estima que los días festivos en los que se dará una suspensión de clases para el Ciclo Escolar 2026-2027 son los siguientes:
- Miércoles 16 de septiembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Independencia de México
- Lunes 2 de noviembre del 2026: Por el Día de Muertos
- Lunes 16 de noviembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana
- Viernes 25 de diciembre del 2026: Por navidad
- Viernes 1 de enero del 2027: Por Año Nuevo
- Lunes 1 de febrero del 2027: Por la conmemoración del Día de la Constitución
- Lunes 15 de marzo del 2027: Por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez
- Sábado 1 de mayo del 2027: Por el Día del Trabajo
- Miércoles 5 de mayo del 2027: Por la conmemoración de la Batalla de Puebla
- Sábado 15 de mayo del 2027: Por el Día del Maestro
Además, se contemplan dos periodos vacacionales:
- Vacaciones de fin de año: Del lunes 21 de diciembre del 2026 al viernes 8 de enero del 2027
- Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027
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